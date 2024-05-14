Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов — Finance.ua

Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов Сегодня 23:00 — Фондовый рынок

Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов

Аналитики из Stocklytics составили «Рейтинг смартфонов с высоким уровнем излучения в 2024 году». В топ попали пять моделей, и все они от Samsung и Xiaomi.

К счастью, многими из этих смартфонов уже не пользуется большое количество людей, поскольку эти девайсы были представлены 2 и более лет назад.

Каждый смартфон излучает радиоволны, которые поглощает наше тело. Излучение становится особенно активным во время сотовых вызовов. В этот момент пользователь прикладывает смартфон к уху, что увеличивает количество поглощаемой головой радиочастотной мощности. Удельный коэффициент поглощения телом или ухом радиоволн (SAR) измеряют Вт/кг.

Топ 5 радиоактивных смартфонов

Xiaomi Mi A1 — 1,75 Вт/кг (SAR на ухо); 0,76 Вт/кг (SAR на тело); Xiaomi Mi A1 LTE — 1,75 Вт/кг (SAR на ухо); 0,76 Вт/кг (SAR на тело); Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 Вт/кг (SAR на ухо); 1,45 Вт/кг (SAR на тело); Xiaomi Mi Mix 3 5G — 1,56 Вт/кг (SAR на ухо); 1,56 Вт/кг (SAR на тело); Samsung Galaxy A23 5G — 1,49 Вт/кг (SAR на ухо); 1,25 Вт/кг (SAR на тело).

Что будет с излучением в смартфонах в будущем

В Stocklytics подчеркнули, что смартфоны, поддерживающие 2G, 3G и 4G в среднем излучают 0,7−2,7 ГГц радиомагнитных волн, а более современные устройства с поддержкой 5G имеют более высокий уровень излучения — он может достигать 80 ГГц.

Это значительное увеличение частоты вызывает беспокойство относительно возможности еще более высоких выбросов излучения от смартфонов с поддержкой 5G, если производителями не будут приняты надлежащие меры предосторожности.

itechua По материалам:

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