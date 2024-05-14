Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов — Finance.ua

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Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов

Фондовый рынок
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Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов
Эксперты назвали ТОП-5 самых радиоактивных смартфонов
Аналитики из Stocklytics составили «Рейтинг смартфонов с высоким уровнем излучения в 2024 году». В топ попали пять моделей, и все они от Samsung и Xiaomi.
К счастью, многими из этих смартфонов уже не пользуется большое количество людей, поскольку эти девайсы были представлены 2 и более лет назад.
Каждый смартфон излучает радиоволны, которые поглощает наше тело. Излучение становится особенно активным во время сотовых вызовов. В этот момент пользователь прикладывает смартфон к уху, что увеличивает количество поглощаемой головой радиочастотной мощности. Удельный коэффициент поглощения телом или ухом радиоволн (SAR) измеряют Вт/кг.

Топ 5 радиоактивных смартфонов

  1. Xiaomi Mi A1 — 1,75 Вт/кг (SAR на ухо); 0,76 Вт/кг (SAR на тело);
  2. Xiaomi Mi A1 LTE — 1,75 Вт/кг (SAR на ухо); 0,76 Вт/кг (SAR на тело);
  3. Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 Вт/кг (SAR на ухо); 1,45 Вт/кг (SAR на тело);
  4. Xiaomi Mi Mix 3 5G — 1,56 Вт/кг (SAR на ухо); 1,56 Вт/кг (SAR на тело);
  5. Samsung Galaxy A23 5G — 1,49 Вт/кг (SAR на ухо); 1,25 Вт/кг (SAR на тело).
Что будет с излучением в смартфонах в будущем
В Stocklytics подчеркнули, что смартфоны, поддерживающие 2G, 3G и 4G в среднем излучают 0,7−2,7 ГГц радиомагнитных волн, а более современные устройства с поддержкой 5G имеют более высокий уровень излучения — он может достигать 80 ГГц.
Это значительное увеличение частоты вызывает беспокойство относительно возможности еще более высоких выбросов излучения от смартфонов с поддержкой 5G, если производителями не будут приняты надлежащие меры предосторожности.

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По материалам:
itechua
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