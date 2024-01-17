Эксперты назвали самые продаваемые бренды смартфонов в 2023 году — Finance.ua
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Эксперты назвали самые продаваемые бренды смартфонов в 2023 году

Фондовый рынок
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Эксперты назвали самые продаваемые бренды смартфонов в 2023 году
Эксперты назвали самые продаваемые бренды смартфонов в 2023 году
Аналитики IDC подвели итоги прошлого года по объемам поставок смартфонов, выделив бренды, максимально отличившиеся в этом отношении.
Борьба оказалась напряженной — в частности, два ключевых конкурента впервые с 2010 года поменялись местами.
Лидером мобильного рынка по итогам 2023-го стала Apple, на долю которой пришлось 20,1% суммарного объема поставок. В общей сложности она отгрузила 234,6 миллиона гаджетов.
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Показатели Samsung составили 19,4% и 226,6 млн единиц соответственно. Примечательно, что в этом соревновании компания не проигрывала сопернику с 2010 года. На третьей строчке рейтинга разместилась Xiaomi (12,55%/145,9 млн устройств).
Замыкают топ-5 брендов OPPO и Transsion (бренды Infinix, Itel и TECNO). Эксперты также отметили, что хотя Apple и заняла первое место по доле рынка, ее общий доход в прошлом году снижался с каждым кварталом, а вместо новых iPhone 15 чаще продавались прошлогодние модели серии iPhone 14.
Эксперты назвали самые продаваемые бренды смартфонов в 2023 году
По данным IDC, в общем мировой рынок смартфонов в прошлом году сократился на 3,2%, до 1,17 миллиарда единиц отгруженной продукции. По их мнению, небольшой рост во второй половине прошлого года дает надежду на улучшение ситуации в текущем 2024-м.
По материалам:
Всвіті
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