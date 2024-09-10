Эксперты назвали самые ненужные опции современных автомобилей — Finance.ua

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Эксперты назвали самые ненужные опции современных автомобилей

Технологии&Авто
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Эксперты назвали самые ненужные опции современных автомобилей
Эксперты назвали самые ненужные опции современных автомобилей
Как известно, не все опции в авто полезны и нужны водителям — некоторые из них, по сути, совершенно не приносят пользы, а иногда и вовсе раздражают водителей своим присутствием.
Что это за опции, выяснили аналитики агентства JD Power путем опроса более 80 тысяч человек в период с июля 2023 по май 2024-го.
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Одной из ненужных опций в автомобиле водители назвали отдельный сенсорный экран для переднего пассажира. Большинство респондентов объяснили это тем, что редко возят кого-нибудь на переднем сиденье. В то же время ездящие на первом ряду предпочитают пользоваться смартфонами, а не встроенным мультимедийным устройством.
Также водителей часто раздражают сканеры отпечатков пальцев и технология управления жестами — такая есть, например, в современных автомобилях марки BMW. Чаще всего на вторую жалуются автомобилисты, склонные активно жестикулировать во время общения.
Третья бесполезная функция — электронные помощники, в частности система полуавтономного вождения.
Ранее сообщалось, что Tesla будет брать деньги с водителей за использование навигатора.
По материалам:
MMR
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