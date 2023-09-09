Эксперты назвали самые ненадежные хэтчбеки с пробегом (инфографика) — Finance.ua
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Эксперты назвали самые ненадежные хэтчбеки с пробегом (инфографика)

Фондовый рынок
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Эксперты назвали самые ненадежные хэтчбеки с пробегом (инфографика)
Эксперты назвали самые ненадежные хэтчбеки с пробегом (инфографика)
Британское издание Whatcar.com и страховая компания MotorEasy обнародовали результаты нового исследования надежности автомобилей. В ходе исследования было опрошено 25 тысяч владельцев хэтчбеков.
Все автовладельцы попросили рассказать о неисправностях автомобилей, с которыми столкнулись за последние 24 месяца эксплуатации. На основе этих данных был составлен антирейтинг самых проблемных хэтчбеков. Все эти машины без проблем можно купить и на вторичном рынке Украины.
Самым ненадежным хэтчбеком, по результатам исследования, признали Citroen C3 второго поколения. Всего 26% владельцев пожаловались на серьезные проблемы с этой машиной за последние два года эксплуатации. Основные нарекания автомобилистов связаны с тормозной системой и кондиционером.
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Также немало критики получил Ford Fiesta (2002−2008). Самыми распространёнными проблемами машины стали неисправности выхлопной системы и подвески. На эти дефекты обратили внимание 46% опрошенных. Главный плюс — все неисправные машины оказались на ходу, а их ремонт занял в большинстве случаев один день.
Nissan Micra по итогам опроса занял третье место в черном списке самых ненадежных хэтчбеков. Так, на проблемы с японской моделью пожаловались 47% респондентов. Среди главных претензий — некорректная работа подвески и электроники. Половина из этих машин смогли добраться до сервисных центров только с помощью эвакуатора. Ремонт хэтчбеков продолжался от одного дня до недели.
Также в антирейтинг надежности попали:
Эксперты назвали самые ненадежные хэтчбеки с пробегом (инфографика)
Напомним, в августе украинцы приобрели почти 116 тысяч подержанных автомобилей.
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По материалам:
mmr.ua
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