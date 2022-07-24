Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone — Finance.ua
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Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone

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О плюсах и минусах смартфонов на разных операционных системах сообщили технические эксперты. При этом названы пять преимуществ, доступных только пользователям телефонов на Android, пишет vsviti.com.ua.
Поклонники iOS и Android остаются постоянными в своих предпочтениях, и вряд ли преимущества той или иной операционной системы способны изменить их мнение.
Тем не менее, специалисты составили список «фишек», доступных только владельцам телефонов на Android.
  • Копии приложений с разными учетными записями. Например, есть возможность установить на телефон два WhatsApp и использовать различные аккаунты для работы и личной переписки.
  • Несколько пользователей Android. Можно разрешить другому человеку воспользоваться телефоном, запустив для него гостевой режим.
  • Подключение к компьютеру. Эта функция не так часто используется, но смартфон на Android обеспечивает доступ ко всей внутренней памяти, что позволяет легко перекидывать файлы с компьютера на телефон. Смартфоны от Apple гораздо более ограничены, они просто дают доступ к фотографиям и видео.
  • Лаунчеры. Пользователи Android могут настроить домашний экран по своему вкусу. Это особенно важно, когда необходим большой шрифт, удобные значки и даже темы.
  • Системные приложения. В iOS недавно добавилась функция установки сторонних программ вместо стандартных, но она ограничена только изменением браузера. А в Android можно заменить любое стандартное приложение на кастомное: даже «Телефон», браузер или «Сообщения».
Однако эксперты объяснили, что Apple постоянно добавляет новые апгрейды и функции: в частности, разрешили самостоятельно ремонтировать телефон, не лишая при этом гарантии.
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По материалам:
Finance.ua
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