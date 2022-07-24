Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone — Finance.ua

Эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone 24.07.2022, 00:53

О плюсах и минусах смартфонов на разных операционных системах сообщили технические эксперты. При этом названы пять преимуществ, доступных только пользователям телефонов на Android, пишет vsviti.com.ua.

Поклонники iOS и Android остаются постоянными в своих предпочтениях, и вряд ли преимущества той или иной операционной системы способны изменить их мнение.

Тем не менее, специалисты составили список «фишек», доступных только владельцам телефонов на Android.

Копии приложений с разными учетными записями. Например, есть возможность установить на телефон два WhatsApp и использовать различные аккаунты для работы и личной переписки.

Несколько пользователей Android. Можно разрешить другому человеку воспользоваться телефоном, запустив для него гостевой режим.

Подключение к компьютеру. Эта функция не так часто используется, но смартфон на Android обеспечивает доступ ко всей внутренней памяти, что позволяет легко перекидывать файлы с компьютера на телефон. Смартфоны от Apple гораздо более ограничены, они просто дают доступ к фотографиям и видео.

Лаунчеры. Пользователи Android могут настроить домашний экран по своему вкусу. Это особенно важно, когда необходим большой шрифт, удобные значки и даже темы.

Системные приложения. В iOS недавно добавилась функция установки сторонних программ вместо стандартных, но она ограничена только изменением браузера. А в Android можно заменить любое стандартное приложение на кастомное: даже «Телефон», браузер или «Сообщения».

Однако эксперты объяснили, что Apple постоянно добавляет новые апгрейды и функции: в частности, разрешили самостоятельно ремонтировать телефон, не лишая при этом гарантии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.