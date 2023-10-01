Эксперты назвали пять «энергетических свиней», которые нужно выключить и никогда не оставлять в режиме ожидания — Finance.ua

Эксперты назвали пять «энергетических свиней», которые нужно выключить и никогда не оставлять в режиме ожидания Сегодня 13:21 — Энергетика

Эксперты назвали пять «энергетических свиней», которые нужно выключить и никогда не оставлять в режиме ожидания

Принимая меры по снижению счетов, например, ограничивая ежедневное потребление воды, используя умный термостат или даже устанавливая более энергоэффективные приборы, потенциально значительная утечка электроэнергии остается незамеченной прямо на виду — приборы находятся в режиме ожидания.

Это может быть настоящей неприятностью и может привести к скрытой утечке полезной электроэнергии каждый месяц, пишет Daily Express.

Хотя эти приборы вряд ли являются причиной высоких счетов за электроэнергию, борьба с их отключением должна стать ключевым компонентом в наборе инструментов энергосбережения во всех домохозяйствах.

Эрик Брамлетт, агент по недвижимости и владелец Bramlett Residential, поделился пятью основными приборами, которые «никогда не следует» оставлять в режиме ожидания, и почему важно их выключать.

Игровые консоли

Мощные игровые консоли обладают важными функциями энергосбережения, но имеют и некоторые существенные проблемы.

Они оснащены кнопкой включения/выключения, которая переводит консоль в режим ожидания с потреблением энергии менее одного ватта. К сожалению, многие пользователи не выключают устройства или телевизор, а оставляют консоль включенной, что является дорогостоящей ошибкой.

Говоря об игровых консолях, Эрик сказал: «В режиме ожидания они могут быть настоящими пожирателями энергии. Мой клиент заметил, что его счета за электроэнергию упали после отключения консоли, когда она не используется».

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На игровые консоли приходится около 6% счетов за электроэнергию. Это может показаться не так уж много, но со временем выключение этого прибора может сэкономить заметную сумму денег.

Эксперт добавил, что домохозяйствам не следует забывать обновлять выверки, поскольку это «может улучшить управление энергопотреблением».

Кабельные или спутниковые приставки

По словам Эрика, эти приборы могут потреблять «много энергии», даже когда они простаивают. Он сказал: «Мой друг обнаружил, что отключение кабельной коробки, когда она не используется, влияет на их ежемесячные счета за электроэнергию».

В режиме ожидания они потребляют такое же количество энергии, что и консоли.

Старая техника

Когда электроприборы стареют, они теряют свою эффективность и для правильной работы начинают потреблять много энергии. Может быть несколько неисправных деталей, которые приводят к потреблению большего количества энергии.

Одним из конкретных приборов, к которым это относится, является старый холодильник. Хотя этот прибор не следует отключать, домохозяйства должны рассмотреть возможность перехода на новую, более эффективную модель.

Микроволновые печи

По словам эксперта, микроволновки фактически потребляют электроэнергию, даже когда они не используются, в основном для питания дисплея часов.

К счастью, отключение микроволновки или использование удлинителя для ее отключения может помочь сэкономить энергию и «снизить счета за электроэнергию».

Настольные компьютеры в режиме ожидания

Говорят, что настольные компьютеры более энергоемки, чем ноутбуки, поэтому важно всегда выключать их.

Эрик сказал: «Даже не заставляй меня начинать с этого. Просто выключите их, когда закончите пользоваться ими, и наблюдайте, как ваши счета тают».

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УНІАН По материалам:

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