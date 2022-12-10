Эксперты назвали паспорт ОАЭ самым сильным в мире — Finance.ua

Эксперты назвали паспорт ОАЭ самым сильным в мире Сегодня 23:14 — Казна и Политика

Эксперты назвали паспорт ОАЭ самым сильным в мире, Фото: passportindex.org

Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов стал самым сильным паспортом мира в 2022 году, следует из Passport Index, составленного канадской консалтинговой компанией Arton Capital.

Об этом пишет портал «Минфин».

При составлении рейтинга Arton Capital оценивал паспорта, исходя из того, сколько стран их владельцы могут посетить либо без визы, либо получив визу уже по прибытии в страну.

По данным Arton Capital, владельцы паспорта ОАЭ могут посетить 121 страну без оформления визы, в 59 странах визу можно будет сделать по прибытии.

Фото: passportindex.org

Второе место разделили сразу несколько стран. Это Германия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея.

Владельцы паспортов этих стран могут посетить 173 государства без заблаговременного получения визы (в том числе для более 120 из них виза вообще не нужна, в других ее можно оформить по приезде).

В 2022 году паспорт Украины занял 20 место вместе с паспортом Багамских островов. Согласно рейтингу, с паспортом Украины можно посетить 146 государств (95 без визы и 52 страны с визой).

Фото: passportindex.org

«Несмотря на то, что мир продолжает ощущать последствия пандемии, путешествия никогда не были более простыми, поскольку сила паспортов устойчиво растет по всем направлениям. Мы прогнозируем, что эта тенденция сохранится и в 2023 году», — говорится в заявлении Arton Capital, цитируемом Bloomberg.

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