Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)

Технологии&Авто
49
Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Британские эксперты назвали самые лучшие автомобили Mercedes-Benz и спорткары Mercedes-AMG с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Для многих людей автомобили Mercedes-Benz ассоциируются с роскошью. Отчасти это правда, но этот немецкий производитель выпускает множество моделей для различных задач.
В рейтинг вошли 10 автомобилей, во многом превосходящих своих конкурентов. Также эксперты выделили их главные плюсы и минусы.

Топ 10 лучших подержанных автомобилей Mercedes:

10. Mercedes-Benz GLE

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz GLE предлагает богатое оснащение и просторный интерьер. Этот кроссовер также имеет вместительный багажник и доступен во множестве комплектаций по выбору.
Плюсы:
  • мощные двигатели;
  • вместительный багажник;
  • богатая оснастка;
  • высокий уровень надежности.
Минусы:
  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

9. Mercedes-Benz A-Class

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Самая компактная модель Mercedes-Benz не только роскошнее многих других хэтчбеков на рынке, но и имеет приятную управляемость. Кроме этого, модель отличается чувствительной информационно-развлекательной системой.
Плюсы:
  • роскошный интерьер;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • приятная управляемость.
Минусы:
  • бензиновый двигатель слишком громкий;
  • слишком мягкая подвеска;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • низкий уровень надежности.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz C-Class Coupe объединяет спортивность и роскошь. Также это достаточно компактный автомобиль, имеющий приятную управляемость.
Плюсы:
  • комфортная подвеска;
  • приятная управляемость;
  • роскошный интерьер.
Минусы:
  • базовая версия слишком маломощная;
  • коробка передач работает медленно;
  • низкий уровень надежности.

7. Mercedes-AMG E63

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-AMG E63 отлично подойдет для водителей, которым нужен четырехдверный спорткар. Это очень быстрая модель с приятной управляемостью и роскошным интерьером.
Плюсы:
  • отличная динамика разгона;
  • приятная управляемость;
  • двигатель звучит отлично.
Минусы:
  • бензиновый двигатель слишком громкий;
  • слишком дорогой;
  • большие эксплуатационные расходы.

6. Mercedes-Benz S-Class Coupe

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz S-Class Coupe предлагает элегантный и шикарный интерьер. В отличие от седана, купе предлагает более приятную управляемость.
Плюсы:
  • роскошный интерьер;
  • мощные двигатели;
  • комфортная подвеска.

Читайте также: Как купить авто из США

Минусы:
  • большие эксплуатационные расходы;
  • не самый качественный интерьер;
  • низкий уровень надежности.

5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet отлично подходит для «поездок с ветерком». Это стильный и комфортабельный кабриолет с приятной управляемостью.
Плюсы:
  • роскошный интерьер;
  • приятная управляемость;
  • высокое качество сборки.
Минусы:
  • дизельный двигатель слишком громкий;
  • опции стоят слишком дорого.

4. Mercedes-Benz CLA

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz CLA основан на базе модели A-Class, но имеет более стильный дизайн. Также это достаточно комфортабельный автомобиль.
Плюсы:
  • роскошный интерьер;
  • стильный дизайн.
Минусы:
  • бензиновый двигатель слишком громкий;
  • не самая приятная управляемость;
  • жесткая подвеска;
  • низкий уровень надежности.

3. Mercedes-AMG A45

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-AMG A45 быстрее многих других хэтчбеков на рынке. Эта модель предлагает отточенную управляемость и мощный двигатель.
Плюсы:
  • отличная динамика разгона;
  • много сцепления с дорогой;
  • быстрая коробка.
Минусы:
  • высокая стоимость;
  • жесткая подвеска;
  • низкий уровень надежности.

2. Mercedes-Benz S-Class

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz S-Class остается одним из самых комфортных и роскошных современных автомобилей. Модель прошлого поколения стала гораздо выгоднее на вторичном рынке, что делает ее покупку достаточно выгодной.
Плюсы:
  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер;
  • высокое качество сборки.
Минусы:
  • дизельный двигатель не самый эффективный;
  • большие эксплуатационные расходы.

1. Mercedes-Benz E-Class Estate

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)
Mercedes-Benz E-Class Estate способен удовлетворить потребности многих водителей. Это очень практичный универсал с мощными двигателями и комфортной подвеской.
Плюсы:
  • мощные двигатели;
  • комфортная подвеска;
  • богатое оснащение.
Минусы:
  • коробка передач иногда работает нестабильно;
  • не самая приятная управляемость.
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.