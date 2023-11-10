Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото) — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото) Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Эксперты назвали лучшие модели Mercedes в возрасте до 8 лет (фото)

Британские эксперты назвали самые лучшие автомобили Mercedes-Benz и спорткары Mercedes-AMG с пробегом. Они выделили 10 моделей в возрасте до 8 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Для многих людей автомобили Mercedes-Benz ассоциируются с роскошью. Отчасти это правда, но этот немецкий производитель выпускает множество моделей для различных задач.

В рейтинг вошли 10 автомобилей, во многом превосходящих своих конкурентов. Также эксперты выделили их главные плюсы и минусы.

Топ 10 лучших подержанных автомобилей Mercedes:

10. Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE предлагает богатое оснащение и просторный интерьер. Этот кроссовер также имеет вместительный багажник и доступен во множестве комплектаций по выбору.

Плюсы:

мощные двигатели;

вместительный багажник;

богатая оснастка;

высокий уровень надежности.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система.

9. Mercedes-Benz A-Class

Самая компактная модель Mercedes-Benz не только роскошнее многих других хэтчбеков на рынке, но и имеет приятную управляемость. Кроме этого, модель отличается чувствительной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

роскошный интерьер;

удобная информационно-развлекательная система;

приятная управляемость.

Минусы:

бензиновый двигатель слишком громкий;

слишком мягкая подвеска;

мало места на заднем ряду сидений;

низкий уровень надежности.

8. Mercedes-Benz C-Class Coupe

Mercedes-Benz C-Class Coupe объединяет спортивность и роскошь. Также это достаточно компактный автомобиль, имеющий приятную управляемость.

Плюсы:

комфортная подвеска;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

базовая версия слишком маломощная;

коробка передач работает медленно;

низкий уровень надежности.

7. Mercedes-AMG E63

Mercedes-AMG E63 отлично подойдет для водителей, которым нужен четырехдверный спорткар. Это очень быстрая модель с приятной управляемостью и роскошным интерьером.

Плюсы:

отличная динамика разгона;

приятная управляемость;

двигатель звучит отлично.

Минусы:

бензиновый двигатель слишком громкий;

слишком дорогой;

большие эксплуатационные расходы.

6. Mercedes-Benz S-Class Coupe

Mercedes-Benz S-Class Coupe предлагает элегантный и шикарный интерьер. В отличие от седана, купе предлагает более приятную управляемость.

Плюсы:

роскошный интерьер;

мощные двигатели;

комфортная подвеска.

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Минусы:

большие эксплуатационные расходы;

не самый качественный интерьер;

низкий уровень надежности.

5. Mercedes-Benz E-Class Cabriolet

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet отлично подходит для «поездок с ветерком». Это стильный и комфортабельный кабриолет с приятной управляемостью.

Плюсы:

роскошный интерьер;

приятная управляемость;

высокое качество сборки.

Минусы:

дизельный двигатель слишком громкий;

опции стоят слишком дорого.

4. Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA основан на базе модели A-Class, но имеет более стильный дизайн. Также это достаточно комфортабельный автомобиль.

Плюсы:

роскошный интерьер;

стильный дизайн.

Минусы:

бензиновый двигатель слишком громкий;

не самая приятная управляемость;

жесткая подвеска;

низкий уровень надежности.

3. Mercedes-AMG A45

Mercedes-AMG A45 быстрее многих других хэтчбеков на рынке. Эта модель предлагает отточенную управляемость и мощный двигатель.

Плюсы:

отличная динамика разгона;

много сцепления с дорогой;

быстрая коробка.

Минусы:

высокая стоимость;

жесткая подвеска;

низкий уровень надежности.

2. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class остается одним из самых комфортных и роскошных современных автомобилей. Модель прошлого поколения стала гораздо выгоднее на вторичном рынке, что делает ее покупку достаточно выгодной.

Плюсы:

комфортная подвеска;

роскошный интерьер;

высокое качество сборки.

Минусы:

дизельный двигатель не самый эффективный;

большие эксплуатационные расходы.

1. Mercedes-Benz E-Class Estate

Mercedes-Benz E-Class Estate способен удовлетворить потребности многих водителей. Это очень практичный универсал с мощными двигателями и комфортной подвеской.

Плюсы:

мощные двигатели;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

коробка передач иногда работает нестабильно;

не самая приятная управляемость.

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Фокус По материалам:

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