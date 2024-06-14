Эксперты назвали лучшие и худшие инвестиции в 2024 году — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие и худшие инвестиции в 2024 году Сегодня 21:00 — Личные финансы

Эксперты назвали лучшие и худшие инвестиции в 2024 году

Держать деньги под матрасом — это одно из самых плохих решений, которое может принять любой человек, ведь деньги должны работать, чтобы сохранить свою ценность. В условиях постоянной инфляции неработающие сбережения рискуют быть «съеденными». Так что для того, чтобы не только сохранить, но и приумножить свои накопления, нужно выбирать правильные инвестиционные направления.

Эксперты инвестиционного рынка во время церемонии вручения премии Fin Blogger Award 2024 рассказали, какие инвестиции будут лучшими в 2024 году, а каких следует избегать.

Участники дискуссии (слева направо): Юлия Баткалова, Дмитрий Карпиловский, Марина Король, Дарина Совенко, Эрик Найман

Прежде всего специалисты предостерегают от необдуманных инвестиций и советуют тщательно анализировать каждый шаг на пути к финансовому успеху в 2024 году.

«Лучшей инвестицией в 2024 году является украинская земля, потому что цены на нее сейчас будут расти. А худшая — это та инвестиция, которая была сделана без фундаментального анализа. Как говорит Уоррен Баффет, лучше инвестировать в небольшой список компаний — не нужно покупать 20−30−40 компаний в портфель. Инвестируйте в 7 или 9 компаний, но в те, которые вы проанализировали», — посоветовала предпринимательница и эксперт в сфере финансов Дарина Совенко.

По словам экспертов, сейчас не работает стратегия Spray and Pray («Распыли и молись». — Ред.), заключающаяся в том, что инвестор вкладывает средства в большое количество различных стартапов или компаний без глубокого анализа их бизнес-моделей и потенциала рынка. Основная идея этой стратегии состоит в том, что хотя большинство инвестиций могут быть неудачными, одна или несколько из них могут принести значительную прибыль, которая перекроет все потери.

Эта стратегия популярна среди венчурных капиталистов, особенно на ранних стадиях инвестирования в стартапы. Однако она имеет несколько существенных недостатков, основной из которых — высокий уровень неопределенности и риска.

Совенко ожидает рост индекса S&P500, хоть и не исключает разнообразные «сюрпризы» от фондового рынка, который может вести себя довольно непрогнозируемо.

Основательница школы финансов «BY finance», инвестор Юлия Баткалова говорит, что худшее, что люди сейчас могут сделать со своими деньгами — это положить их под подушку.

«В гривне или в валюте — просто спрятать их — это худшее, что сейчас может сделать человек. Да, сейчас стоит меньше рисковать, потому что тяжелые времена, и мы не знаем, сколько еще будет расти рынок. Но все равно — не инвестировать мы сейчас не имеем права.

Читайте также НКЦБФР представила платформу для украинского инвестора

Если рассматривать лучший вариант — это положить деньги в наличных на брокерский счет, хотя бы 5,3% мы уже можем иметь, и уже есть ликвидность. В любой момент мы можем их снять, но они уже около 5% в долларах США лежат на счету", — говорит Баткалова.

По словам эксперта, лучшим решением для инвестора будет диверсифицировать портфель.

«Лучшая стратегия для меня, которую я выбрала на 2024 год, — это диверсифицированный портфель. Я очень верю в Украину и нашу экономику, ее восстановление, поэтому в ОВГЗ в долларах США я верю. Далее, на мой взгляд, лучшее решение — широко диверсифицированные ETF. Мы уже говорили о S&P500, и я верю, что он будет расти», — делится Баткалова.

Другая инвесторка Марина Король называет наиболее успешными инвестициями в собственный бизнес, фондовый рынок и землю.

«Что касается негативных — худшую инвестицию каждый определяет для себя сам. Человек, который хочет инвестировать, он хочет жить. Поэтому не нужно думать о том, что негативное, а думать и искать варианты, куда проинвестировать, чтобы это было удачно, и искать возможности» , — говорит Король.

Инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества «УкрИнвестКлуб» Дмитрий Карпиловский считает, что худшей инвестицией является та, «на которую вы не нашли времени, чтобы проинвестировать».

«У меня более 50 сделок в собственном портфеле — без фондового рынка. Но неудачные решения были. Например, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны мы купили бизнес-центр в Харькове. А еще я хотел приобрести баржу, чтобы перевозить зерно, когда польские границы были закрыты…

Если говорить о топ-1 инвестиции — в моем личном портфеле сейчас 70% - это гостиничная недвижимость в Украине, в десятках маленьких городов, не в Ужгороде или Львове. То есть рекреационная, гостиничная недвижимость. Это мой топ на короткий срок до конца года", — поделился Карпиловский.

Худшими же для себя инвестор сейчас называет долгосрочные вклады в гривне — ОВГЗ и банковские депозиты.

Помните — ответственный подход к инвестированию поможет оградить ваш капитал от инфляционных потерь и обеспечить стабильный доход.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.