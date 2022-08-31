Эксперты назвали криптовалюты, которые были самыми прибыльными в последние три месяца — Finance.ua

Эксперты назвали криптовалюты, которые были самыми прибыльными в последние три месяца
Исследователи криптовалютного рынка рассказали о цифровых активах, которые этим летом принесли своим инвесторам наибольшую прибыль.
Так, криптовалюта Chiliz (CHZ) за прошедшие 90 дней принесла своим вкладчикам прибыль в размере 80%. Это стало лучшим показателем среди криптовалют с крупнейшей рыночной капитализацией.
Более того, с начала 2022 года CHZ упал в стоимости всего на 26%. К примеру, BTC от своей цены потерял 57%, а ETH — 60%.
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Токен децентрализованной платформы Lido DAO (LDO) за три месяца подорожал примерно на 60%. Перспективы Lido DAO заинтересовали пользователей в связи с предстоящим переходом Ethereum на «зеленый блокчейн». Стоимость виртуального актива выросла до $1,77, но, по словам аналитиков, она еще может упасть до $1,31 в сентябре.
Криптовалюта Quant Network (QNT) за лето смогла подорожать на 40% и торговаться по $99,4. С технической точки зрения, аналитики отметили риск снижения стоимости тоже на 40% из-за формирования модели «голова и плечи» и в сентябре прогнозируют цену для QNT на уровне $57.
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