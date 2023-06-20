Эксперты назвали электромобили с наибольшей скоростью зарядки (фото) — Finance.ua

Эксперты назвали электромобили с наибольшей скоростью зарядки (фото) 20.06.2023, 00:45 — Технологии&Авто

Эксперты назвали электромобили с наибольшей скоростью зарядки (фото)

Эксперты протестировали скорость зарядки популярных электромобилей в реальных условиях. Они дважды заряжали батареи по десять минут, чтобы определить фаворитов. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Бренд Tesla, вопреки рекордным показателям продаж по всему миру, не стал фаворитом в этом испытании. Другой американский производитель электромобилей смог уверенно опередить конкурентов.

За 20 минут Lucid Air Grand Touring может пополнить запас аккумулятора на 335 км пробега. Всего за 10 минут запас хода увеличивается на 200 км.

Второе место занял электромобиль Tesla Model S Plaid. По подсчетам экспертов, 20 минут зарядки восстановят запас хода на 311 км.

На третьем месте разместилась Kia EV6 LR RWD. Модель пополнила запас аккумулятора на 307 км пробега за 20 минут.

Электромобили с высокой скоростью зарядки:

Lucid Air Grand Touring — 335 км (за 20 минут). Tesla Model S Plaid — 311 км. Kia EV6 LR RWD — 307 км. Tesla Model 3 LR AWD — 272 км. Tesla Model Y LR AWD — 259 км. Porsche Taycan GTS — 246 км. BMW iX xDrive50 — 219 км. Polestar 2 LR SM — 212 км. Volkswagen ID.4 Pro — 208 км. BMW i4 eDrive40 — 201 км. Rivian R1T — 200 км. Ford Mustang Mach-E — 177 км. Ford F-150 Lightning — 175 км.

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Фокус По материалам:

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