Эксперты назвали бюджетные автомобили, владельцы которых не вылазят с СТО — Finance.ua

Эксперты назвали бюджетные автомобили, владельцы которых не вылазят с СТО Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Журналисты портала WhatCar вместе с экспертами страховой компании MotorEasy исследовали рынок подержанных машин и назвали наиболее проблемные модели так называемого бюджетного сектора.

больше всего претензий (53%) у автовладельцев к дизельному Volkswagen Golf 2003−2009 г. в., люди жалуются, что чаще всего подводит подвеска, иногда возникают претензии к состоянию кузова, топливной системы и тормозам. Как сообщает Avtosota у автовладельцев к дизельному Volkswagen Golf 2003−2009 г. в., люди жалуются, что чаще всего подводит подвеска, иногда возникают претензии к состоянию кузова, топливной системы и тормозам.

Не самый лучший вариант для покупки, согласно опросу WhatCar и MotorEasy, хэтчбек Peugeot 308, выпускавшийся в период с 2013 по 2021 годы и работающий на дизтопливе. Только в последнее время к услугам сервисменов обратилось 44% владельцев модели. Причем у 71% респондентов автомобиль провел на СТО менее одного дня.

40% опрошенных заявили, что их бензиновый Opel Astra 2009−2015 г. г. периодически нуждается в посещении автосервиса для устранения тех или иных недостатков. Среди них наиболее часто упоминаются проблемы с силовым агрегатом, тормозами и кондиционером.

Хорошо следует задуматься тем людям, кто нацелен на хэтчбек Renault Megane 2008−2016 г. в. Опрос показал, что всевозможные претензии к нему возникли у 39% действующих автовладельцев. Технические проблемы те же — подвеска, тормоза, топливная система плюс коробка.

Также в ТОП-10 антирейтинга можно обнаружить Skoda Octavia 2004−2013 годов выпуска, Ford Focus, Volvo V40 2012−2019 годов, Mazda 3 2014−2019 годов и Toyota Corolla.

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Автотема По материалам:

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