Эксперты назвали 7 электромобилей, которые не стоит покупать в 2025 году — Finance.ua

Эксперты назвали 7 электромобилей, которые не стоит покупать в 2025 году
Эксперты давно говорят, что электромобили — это будущее. Впрочем, некоторые популярные модели имеют существенные недостатки. GOBankingRates пообщался с экспертами, чтобы узнать об авто, от которых в 2025 году лучше держаться подальше.
Nissan Leaf
Среди преимуществ этой модели эксперт Айварас Григелевичус называет доступную цену, впрочем, по его мнению, она не должна достигаться за счет высокой скорости подзарядки. В целом, по мнению специалиста, Nissan Leaf начинает проигрывать борьбу с возрастом.
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Jaguar I-Pace
Несмотря на «потрясающий» внешний вид, Jaguar I-Pace отстает от конкурентов из-за отсутствия обновлений, что делает его неконкурентоспособным. В будущем покупатели могут столкнуться с проблемой с поддержкой I-Pace.
Toyota bZ4X
Айварас Григелевичус скептически оценил эту модель, отметив, что ей не хватает инноваций, функций и изысканности. При этом автомобиль демонстрирует достаточно среднюю скорость зарядки.
VinFast VF 8
Специалист сравнил автомобиль с бета-версией программного обеспечения.
«Вы понимаете, чего они пытаются достичь, но отсутствие функций, совершенства и высокая цена подписки усложняют оправдание продукта, который вы только что протестовали», — говорит Григелевичус.
Tesla Model X
По мнению автомобильного эксперта Криса Пайла, существуют опасения относительно нормальной работы «крылатых» дверей авто. Специалист также обращает внимание на то, что авто разряжается раньше, чем можно было ожидать.
Форд Mustang Mach-E
Крис Пайл посоветовал дважды подумать, прежде чем покупать Mach-E. По его словам, у этого автомобиля была проблема перегрева батареи, и, возможно, она еще не решена полностью. Он также с юмором указал на социальный минус.
«Как только вы говорите об электрическом Mustang, вы снова и снова услышите, что это совсем не Mustang», — говорит эксперт.
GMC Hummer EV
Как известно, на низких скоростях передние и задние колеса этого авто поворачиваются в противоположные стороны, что позволяет существенно снизить диаметр разворота. Крис Пайл скептически относится к этой функции, отмечая, что она просто излишня.
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