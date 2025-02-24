Эксперты назвали 4 марки автомобилей, которые выпускают очень надежные модели — Finance.ua

Эксперты назвали 4 марки автомобилей, которые выпускают очень надежные модели Сегодня 19:13

Эксперты назвали 4 марки автомобилей, которые выпускают очень надежные модели

Поиск надежного и доступного автомобиля — нелегкая задача. В продаже можно найти огромное количество разных моделей, у каждой из которых — свои особенности.

В издании GOBankingRates назвали 4 производителя недорогих автомобилей, на чьи модели стоит обратить внимание в 2025 году. По словам экспертов, эти бренды выпускают очень надежные и доступные автомобили.

Toyota

Многие эксперты сходятся во мнении, что Toyota выпускает одни из самых лучших автомобилей по соотношению цена-качество. Это надежные авто, которые медленно дешевеют, из-за чего их можно выгодно продать на вторичном рынке.

«В общем, Toyota всегда остается лучшим выбором для покупателей недорогих автомобилей. Во-первых, она предлагает самый широкий выбор доступных автомобилей на рынке, а некоторые даже оснащены очень экономичными гибридными силовыми установками», — сказал журналистам автомобильный эксперт компании carVertical Эвалдас Забитис.

Также он заявил, что Toyota выделяется высоким уровнем надежности. Благодаря этому затраты на обслуживание значительно меньше, чем у конкурентов.

«Сначала вам, возможно, придется немного потратиться, но запчасти и техническое обслуживание для них на высшем уровне и по доступным ценам, и вы не пожалеете о покупке. Это самый лучший автомобиль, который мы можем себе представить», — заверила менеджер из компании Cumberland Hill Auto Sales and Service Джейми Митри.

В издании рекомендуют обратить внимание на модели Corolla, RAV4, Sienna и Camry.

Ford

Ford в основном выпускает недорогие и практичные автомобили. Компания производит разные модели, которые часто выделяются на фоне конкурентов.

«Например, Ford Maverick, один из самых маленьких пикапов марки, имеет впечатляющую грузоподъемность и большой крутящий момент, а также оснащен гибридной силовой установкой с низким расходом топлива. Если говорить о пикапах, то они предлагают одно из лучших соотношений цены и качества», — заявил исполнительный редактор Kelley Blue.

В издании советуют обратить внимание на модели: Bronco Sport, F-150, Explorer и Maverick.

Honda

Компания Honda давно зарекомендовала себя как производитель очень надежных автомобилей. С этим согласны и эксперты.

Брайан Муди отметил, что многие модели Honda сохраняют большую часть своей первоначальной стоимости при перепродаже.

В издании рекомендуют обратить внимание на модели Accord Hybrid, HR-V Sport и Civic Hybrid.

Mazda

Mazda часто остается в тени крупных автомобильных гигантов, но этого японского автопроизводителя не нужно сбрасывать со счетов. В издании подчеркнули, что автомобили этого бренда предлагают приятную управляемость по доступным ценам.

«Что действительно здорово, так это то, что даже самые доступные модели Mazda далеки от бюджетных автомобилей», — считает Эвалдас Забитис.

УНІАН По материалам:

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