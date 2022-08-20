Эксперты дали три совета по защите данных смартфона — Finance.ua

Эксперты дали три совета по защите данных смартфона Сегодня 04:01

Современные мобильные устройства содержат множество личных данных, которые не должны быть доступны для внешнего мира. Речь идет о фотографиях, видео, реквизитах платежных карт , электронных документах, файлах и т.д.

Эксперты дают три простых совета, как сохранить ваши персональные данные в сохранности и безопасности.

Удалить старые программы

Многие мобильные приложения сохраняют пользовательские данные во время использования. Они продолжают хранить их, даже если ими не пользуются. Поэтому имеет смысл очистить неиспользуемые мобильные апплеты из памяти устройства.

Разрешить просмотр

Каждое приложение, установленное на смартфоне, имеет определенный набор разрешений. Например, приложение Camera может получить доступ к камере, микрофону и GPS-модулю смартфона. Часто при установке программы запрашиваемые разрешения не касаются их работы. В связи с этим с целью обеспечения безопасности персональных данных предоставленный апплет следует пересмотреть. Это можно сделать в настройках устройства.

Ограничение отслеживания рекламы

Многие программы, установленные на смартфонах, используют историю веб-просмотра для персонализации рекламы. Такой подход позволяет рекламодателям более точно нацеливать объявления. Чтобы отключить отслеживание, в разделе «Конфиденциальность и безопасность» выберите параметры Google Chrome. Затем выберите пункт «Блокировать файлы cookie», а затем активировать опцию «Не отслеживать».

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

iTechua По материалам:

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