Эксперты Brevan Howard поделились прогнозом по крипторынку на 2024 год — Finance.ua

Эксперты Brevan Howard поделились прогнозом по крипторынку на 2024 год
В 2024 году крипторынок, в частности сектор DeFi и блокчейн-игр, отметится стремительным ростом.
«Мы считаем, что находимся на пороге нескольких крупных событий в Web3», — говорится в сообщении.
Web3-игры
Эксперты Brevan Howard ожидают, что количество проектов в этой сфере возрастет как минимум вдвое, преодолев порог в 2000 штук. Число Web2-студий, перешедших на Web3, также увеличится.
Отметим, схожий прогноз сделали в компании Animoca Brands. Позиция фирмы такова, что 2024 станет поворотным для GameFi-индустрии и отметится значительным ее приростом.
Также в Brevan Howard считают, что в App Store, Play Store и Epic Store появится больше блокчейн-игр. По мнению экспертов, это повлияет на изменения во внутренней политике разработчиков этих сервисов.
«Мы также ожидаем, что в некоторых мобильных проектах появится возможность оплаты в стейблкоинах», — отметили эксперты.
Кроме того, аналитики считают, что капитализация GameFi-токенов вырастет до $40 млрд. К моменту написания этот показатель составляет $20,12 млрд, согласно CoinGecko.
Стейблкоины
По этому типу активов эксперты Brevan Howard сделали сразу несколько важных прогнозов:
- Стейблкоины превзойдут Visa по объему обрабатываемых платежей. Аналогичный прогноз, кстати, сделали в Bitwise Asset Management;
- объем переводов в стейблкоинах в рамках экосистемы Solana достигнет 6% от общего количества. Главная причина — стремительное восстановление этого рынка;
- появление децентрализованного стейблкоина. Его показатель объема заблокированных средств (TVL) превысит $1 млрд.
Ethereum
Общий прогноз экспертов по этой экосистеме — стремительный рост с акцентом на роллапах и L2. Остальные тезисы относительно вектора развития Ethereum в 2024 году выглядят следующим образом:
- предложение актива сократится до 119,6 млн ЕТН, поскольку объем сжигаемых монет увеличится вдвое по сравнению с 2023 годом;
- доля ликвидных токенов Ethereum возрастет с 37,5 до 50% на фоне высокого спроса на протоколы стейкинга;
- увеличение доли «частных» транзакций до более 20%. Рост числа нейтральных строителей блоков, переход к более децентрализованной среде;
- скачок популярности безгазовых сделок в Ethereum;
- общее количество транзакций в роллапах на L2 в 10 раз превысит показатели основной сети.
Глобальные рынки
Эксперты Brevan Howard прогнозируют существенное расширение перечня доступных токенов и волну листинга активов на больших платформах. Этот рынок капитала продолжает развиваться, и 2024 заложит основу для появления новых проектов, механизмов расчета и начисления стоимости, производных продуктов, считают в компании.
Также аналитики указали на отток перспективных проектов и разработчиков из США в ОАЭ. В качестве причины они назвали четкую и прозрачную нормативно-правовую базу международного финансового центра Abu Dhabi Global Market.
Яркий пример — Project Diamond, который биржа Coinbase планирует запустить именно в Эмиратах. Это платформа для создания, продаж и продвижения цифровых активов.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью