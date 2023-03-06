Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций — Finance.ua

Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций Сегодня 03:26 — Криптовалюта

Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций

Генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн считает, что недавний обвал криптокомпаний, таких как FTX и Genesis, больше не имеет большого влияния на индустрию.

В интервью инвестору Скотту Мелкеру Зонненшайн сказал, что он «осторожно оптимистичен» в отношении будущей индустрии, несмотря на ущерб, причиненный пользователям этими банкротствами. Он также отметил, что в то время как фондовый рынок был волатильным, цены на криптовалюту оставались относительно стабильными. По мнению Зонненшайна, это может быть признаком того, что цифровые активы становятся более независимыми от традиционных акций.

Зонненшайн также рассказал о других проблемах, с которыми сталкиваются криптовалютные инвесторы, таких как давление на майнеров и другие части экосистемы. Однако, по его мнению, сектор начинает становиться более устойчивым и отсеивать тех, кто ищет только склорую прибыль.

Кроме этого, эксперт положительно оценил новую разработку в области, которая называется «надписи». Это цифровые активы, записанные в сатоше или летоши, наименьшей доле биткоина или лайтокина. Они похожи на необращаемые токены (NFT) и могут быть созданы с помощью протокола Ordinal.

cryptomisto По материалам:

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