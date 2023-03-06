Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций — Finance.ua

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Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций

Криптовалюта
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Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций
Эксперт указал на признаки отделения криптовалют от акций
Генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшайн считает, что недавний обвал криптокомпаний, таких как FTX и Genesis, больше не имеет большого влияния на индустрию.
В интервью инвестору Скотту Мелкеру Зонненшайн сказал, что он «осторожно оптимистичен» в отношении будущей индустрии, несмотря на ущерб, причиненный пользователям этими банкротствами. Он также отметил, что в то время как фондовый рынок был волатильным, цены на криптовалюту оставались относительно стабильными. По мнению Зонненшайна, это может быть признаком того, что цифровые активы становятся более независимыми от традиционных акций.

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Зонненшайн также рассказал о других проблемах, с которыми сталкиваются криптовалютные инвесторы, таких как давление на майнеров и другие части экосистемы. Однако, по его мнению, сектор начинает становиться более устойчивым и отсеивать тех, кто ищет только склорую прибыль.
Кроме этого, эксперт положительно оценил новую разработку в области, которая называется «надписи». Это цифровые активы, записанные в сатоше или летоши, наименьшей доле биткоина или лайтокина. Они похожи на необращаемые токены (NFT) и могут быть созданы с помощью протокола Ordinal.
По материалам:
cryptomisto
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