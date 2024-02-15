Эксперт сообщил, как изменится цена на топливо в Украине в ближайшее время — Finance.ua

Эксперт сообщил, как изменится цена на топливо в Украине в ближайшее время Сегодня 19:03 — Энергетика

Эксперт сообщил, как изменится цена на топливо в Украине в ближайшее время

В течение 2−3 недель цены на горючее могут вырасти на 2 гривны.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в телемарафоне.

Директор консалтинговой компании отметил, что это связано с событиями в Красном море, из-за которых начала расти закупочная цена топлива.

«Мы видим, что несколько недель сети эконом-сегмента поднимают цены. Каждый день цена ползет на 30−50 копеек. Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах 2 гривен за литр цена может вырасти в течение 2−3 недель», — отметил эксперт топливного рынка

Кроме того, Куюн рассказал, что из-за новой «военной» логистики украинцы переплачивают по 6−7 гривен на каждом литре горючего. После окончания войны можно будет ощутить значительное удешевление ресурса.

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УНІАН По материалам:

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