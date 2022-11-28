Эксперт сделала прогноз по курсу валют до конца недели — Finance.ua

Эксперт сделала прогноз по курсу валют до конца недели
До конца текущей недели курс доллара в Украине вряд ли сильно изменится. Ситуация на валютном рынке будет сохраняться спокойной.
Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько, отметив, что курс продаж до 4 декабря будет находиться вблизи нынешних уровней: 40,0-40,4 гривны.
Отмечается, что во второй половине недели следует ожидать постепенного роста спроса на иностранную валюту.
«Дополнительная гривневая ликвидность, которая попадет на рынок из-за массовых выплат зарплат украинцам, даст возможность для очередной волны „игры на повышение“. Так что в конце недели вероятен рост курса доллара. В конце концов, на мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты на наличном рынке будет находиться в коридоре 40,0-40,9 гривны», — отметила эксперт.
А курс наличного доллара в ПриватБанке остался на уровне предыдущего показателя — 39,90 грн за доллар. Курс евро к гривне также не изменился и составил 41,00 грн/евро.
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