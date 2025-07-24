Эксперт с 25-летним стажем рассказал, почему ссылки больше не работают в Google — Finance.ua

Эксперт с 25-летним стажем рассказал, почему ссылки больше не работают в Google 24.07.2025, 00:44

Эксперт с 25-летним стажем рассказал, почему ссылки больше не работают в Google

Эксперт по SEO с 25-летним стажем заявляет, что Google больше не полагается на ссылки для ранжирования сайтов. Это означает революцию в мире поисковой оптимизации и конец многомиллиардной индустрии продаж гиперссылок.

Как статистический анализ похоронил старую SEO-школу

Роджер Монтти, бывший модератор самого популярного SEO-форума WebmasterWorld, рассказывает о драматичных изменениях в алгоритмах Google. Еще в 2005 году инженеры компании объявили об использовании статистического анализа для выявления неестественных паттернов ссылок.

«Их презентация содержала графики с кривой, показывающей нормальные паттерны ссылок, и отдельным облаком красных точек неестественных ссылок», вспоминает эксперт. Именно тогда появилось понятие «ссылок, выглядящих естественно».

До 2006 года Google нейтрализовала бизнес взаимных ссылок и каталогов. Позже компании типа Text-Link-Ads создавали огромные сети тысяч независимых сайтов, зарабатывая до $40,000 в месяц пассивного дохода от продажи ссылок.

Обновление Penguin изменило все

2012 год стал поворотным для индустрии линкбилдинга. Алгоритм Penguin начал применять мануальные санкции к тысячам сайтов за платные ссылки. Монтти ввел термин «ранжирование там, где сайт должен ранжироваться» для описания новой реальности.

Сегодня Google попросту игнорирует манипулятивные ссылки вместо наказания сайтов. Это означает, что покупка ссылок дает только временный эффект. Сайты неизбежно возвращаются к своему «настоящему» месту в выдаче.

Для бизнесов, зависящих от стабильных позиций в поиске, это критически важно. Особенно для сфер типа юридических услуг, где локальные сигналы (цитирование, отзывы) оказывают большее влияние на ранжирование, чем ссылки.

Продвижение вместо ссылок

Эксперт советует сосредоточиться на реальном продвижении бизнеса вместо одержимости ссылками. «Линкбилдеры отказываются от возможности опубликовать статью для десятков тысяч потенциальных клиентов только потому, что она в формате email или PDF без ссылки на веб-странице», — критикует Монтти.

Создание осведомленности и доверия к бренду влияет на таинственные внешние сигналы доверия, которые ищет Google. Это может быть гораздо эффективнее традиционного линкбилдинга.

Новая эпоха SEO требует от бизнеса думать шире пределов простого получения ссылок. Внешние сигналы доверия, экспертности и авторитетности сегодня важнее, чем когда-либо в истории поисковой оптимизации.

Terazus По материалам:

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