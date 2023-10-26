Эксперт разгромила налоговый антирейтинг, в который попала Украина — Finance.ua

Эксперт разгромила налоговый антирейтинг, в который попала Украина Вчера 09:12

Эксперт разгромила налоговый антирейтинг, в который попала Украина

Опубликованный «Индекс налогового ада» от the1841foundstion, согласно которому Украина попала в пятерку стран с самой плохой налоговой системой в мире, вызывает много вопросов.

Об этом в Facebook сообщила Co-founder (Urban Space 500), руководитель (За честную и прозрачную таможню) и Executive Director (Институт экономических исследований и политических консультаций) Оксана Кузякив, отметив, что следует более критично подходить к таким сообщениям.

«Сегодня увидела в ленте сообщение об „Индексе налогового ада“ от the1841foundstion. Индекс вызывает как минимум удивление, как максимум можно фантазировать, что хотим. Я бы предлагала подходить с позиции критического мышления к таким сообщениям», — отметила эксперт.

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Она подчеркнула, что нужно обратить внимание на то, какой источник информации, надежный ли он.

«Организация называется the1841foundation. Организация создана в 2020 в Майами, США и впервые перезентовала индекс в 2022 году. Во второй раз вот в 2023. То есть проектов мало публичных. На сайте организации есть письма в органы власти стран Латинской Америки (типа Гондураса), OECD и Федеральный резерв. Так практически больше ничего. Надежен ли этот источник? По шкале 1−5 я бы поставила 3», — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что крайне важна методология.

«Методология разработана авторами (неизвестные) и использовалась, очевидно, дважды. Не будем углубляться, всего два факта. В начале отчета за 2023 год указано, что информацию взяли за 2021 (соответственно за 2022 год информация взята с 2020 года). В самом отчете объяснение по странам дано по событиям 2023 года. У меня все. Это называется по-разному, например, „подмена понятий“. Так что будем внимательны. Не дадим вводить себя в заблуждение, сознательно или нет», — подчеркнула эксперт.

В Украине предприниматели часто жалуются на налоговую систему. Finanace.ua решил спросить у своих читателей, устраивают ли их налоги в стране. Присоединяйтесь к опросу по ссылке!

УНІАН По материалам:

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