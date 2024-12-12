Эксперт рассказала, что удержало экономику в 2024 году — Finance.ua

Эксперт рассказала, что удержало экономику в 2024 году Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Эксперт рассказала, что удержало экономику в 2024 году

Наполнение бюджета самими украинцами, а также частичная компенсация дефицита странами-партнерами — помогли поддержать экономику в 2024 году.

Об этом рассказывает доктор экономических наук Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

«Можно много спорить о том, что люди ведут себя так, как будто в стране нет войны — ходят в кафе, в театры. На самом деле это и поддерживает экономику. Я не военный эксперт и не знаю, как это будет влиять на ход войны, но если бы люди этого не делали, если бы мы все донатили на войну и перевели экономику на военные рельсы, для экономики это был бы смертельный приговор», — объяснила Черенько.

По словам эксперта, частично компенсировать дефицит бюджета помогли и страны-партнеры Украины, в том числе благодаря тому, что берут на себя часть социальных расходов.

Другое дело, как отметила Черенько, показателем падения экономики было бы то, если бы граждане перешли на натуральное хозяйство и прекратили бы наполнять бюджет.

«Пока же у нас работают кафе, люди ходят в кинотеатры, дома быта — все это признак того, что экономика существует и работает. Когда есть возможность давать рабочие места другим, а не производить всё внутри домохозяйства», — добавила она.

Бюджет на 2025 год

В конце ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Как объяснял глава украинского правительства Денис Шмыгаль, приоритетом сметы остается защита государства.

В частности, в бюджет заложен дефицит в размере 1 трлн 640,6 млрд гривен. Частично он будет покрываться за счет международной помощи.

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