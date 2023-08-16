Эксперт рассказала, что мешает программе «єОселя» нормально работать — Finance.ua

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Эксперт рассказала, что мешает программе «єОселя» нормально работать

Недвижимость
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Эксперт рассказала, что мешает программе «єОселя» нормально работать
Эксперт рассказала, что мешает программе «єОселя» нормально работать
Объемы предоставленных кредитов за год полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за целый год до вторжения. К тому же почти 100% кредитов было выдано для приобретения жилья на вторичном рынке, а по собственным программам банки выдали почти 250 ипотечных кредитов. Об этом рассказала первый заместитель Председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева.
«После старта программы „єОселя“ уже было выдано более 2 тысяч кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков. Таким образом можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе», — говорит эксперт.
Она подчеркнула, что после перезапуска программы с 1 августа ее эффективность будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования.
Напомним, с января по май 2023 года из-за нехватки средств реализацию программы приостанавливали. В июне благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка удалось возобновить работу инициативы, но ресурсов может хватить лишь на 5 — 6 тысяч кредитных соглашений, что довольно мало.

Перспективы «єОселя» на первичном рынке

По словам Дмитриевой, главная проблема непопулярности «єОселя» заключается в ограничении схем финансирования, разрешенных для участия в программе. Всего 10% застройщиков работают по разрешенным схемам, к которым относятся:
  • фонды финансирования строительства;
  • купля-продажа имущественных прав;
  • целевые облигации.
«Изменять схему финансирования очень дорого. Застройщики хотят гарантированных объемов финансирования по „єОселя“ для того, чтобы вносить изменения в свои процессы. Пока этот вопрос поставлен на паузу», — добавила она.
По мнению банкира, эту проблему могут решить следующие законодательные нормы:
  • Закон Украины № 2518 «О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем»;
  • Постановление КМУ № 596 от 13 июня 2023 г.
«Эти документы налагают определенные обязательства на застройщика, вводят понятие специального имущественного права и его регистрации, делают рынок первичной недвижимости прозрачным, а права покупателей — более защищенными. Поэтому крайне важно упрощение условий перехода застройщиков на новую схему работы, указанную в Законе» , — объяснила Дмитриева.

Почему спрос на первоначальное жилье снизился

Также проблемой является низкий спрос на первичное жилье в программе «єОселя» — 20 — 30% от уровня начала февраля 2022 года. Это произошло по ряду причин:
  • рост себестоимости жилья;
  • снижение платежеспособности потенциальных покупателей;
  • большие риски, связанные со сроками завершения строительства и наличия соответствующих финансовых ресурсов у девелоперов;
  • состояние неопределенности из-за войны войны;
  • отсутствие страхования рисков на случай повреждения или разрушения новостройки в результате боевых действий;
  • общая непрогнозируемость последствий войны.

Три направления для улучшения ситуации с «єОселя»

Елена Дмитриева выделила 3 ​​направления, двигаясь по которым, можно улучшить ситуацию в течение 2 — 3 месяцев, среди них:
  • активизация «єОселя» на первичном рынке для широкого круга украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • развитие совместных ипотечных программ между банками и девелоперами: для покупателя это и дополнительная гарантия надежности приобретения дома в новостройке, и уменьшенные проценты;
  • участие местных властей в дополнительной компенсации процентов по ипотечным кредитам на первичном рынке.

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«Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 процентных показателя, то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5 — 5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой „єОселя“, а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности», — подытожила заместитель Председателя правления банка.
Она считает, что учетная ставка опустится не менее 20%, что будет побуждать коммерческие банки обновлять собственные ипотечные программы и делать их более привлекательными для клиентов.
По материалам:
Телеканал 24
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