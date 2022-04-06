Эксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалюты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Эксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалюты

Сегодня 18:32Финтех и Карты
13
Эксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалютыЭксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалюты
Закон «О виртуальных активах» еще не вступил в силу, потому что еще не придумали, как с них платить налоги, заявил во время вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты» на канале Finance.ua Михаил Пацан — CIO Multi Invest, инвестор, предприниматель, эксперт в области международных финансовых рынков.
«Впрочем, есть один нюанс. До окончания военного положения подавать налоговую декларацию не нужно. На это дается еще три месяца по окончании действия военного положения. Платить налоги с доходов, полученных в этом году, нужно в следующем. Если были заработки в 2021 году, то до окончания военного положения плюс три месяца есть время, чтобы подать свою общую налоговую декларацию. За это время, думаю, уже будет понятно [по криптовалютам]. А по прибылям в 2022 году нужно будет платить в 2023-м. Поэтому еще много времени, чтобы все это детализировать», — отметил он.
Напомним, 17 февраля Верховная Рада 272 голосами повторно приняла закон «О виртуальных активах», приняв ко вниманию предложения президента. Уже 15 марта Владимир Зеленский подписал закон. Впрочем, вступить в силу он должен только после соответствующих изменений в Налоговый кодекс.
В целом закон «О виртуальных активах» предоставляет правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности всех участников рынка.
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, благодаря этому документу:
● легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;
● банки будут открывать счета для криптокомпаний;
● украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.
А Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:
● формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов;
● определять порядок обращения виртуальных активов;
● выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
● вести надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.