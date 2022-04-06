Эксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалюты — Finance.ua

Эксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалюты

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Эксперт рассказал, нужно ли сейчас платить налоги с криптовалюты

Закон «О виртуальных активах» еще не вступил в силу, потому что еще не придумали, как с них платить налоги, заявил во время вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты» на канале Finance.ua Михаил Пацан — CIO Multi Invest, инвестор, предприниматель, эксперт в области международных финансовых рынков.

«Впрочем, есть один нюанс. До окончания военного положения подавать налоговую декларацию не нужно. На это дается еще три месяца по окончании действия военного положения. Платить налоги с доходов, полученных в этом году, нужно в следующем. Если были заработки в 2021 году, то до окончания военного положения плюс три месяца есть время, чтобы подать свою общую налоговую декларацию. За это время, думаю, уже будет понятно [по криптовалютам]. А по прибылям в 2022 году нужно будет платить в 2023-м. Поэтому еще много времени, чтобы все это детализировать», — отметил он.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада 272 голосами повторно приняла закон «О виртуальных активах», приняв ко вниманию предложения президента. Уже 15 марта Владимир Зеленский подписал закон. Впрочем, вступить в силу он должен только после соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

В целом закон «О виртуальных активах» предоставляет правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности всех участников рынка.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, благодаря этому документу:

● легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

● банки будут открывать счета для криптокомпаний;

● украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

А Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет:

● формировать и реализовывать политику в сфере виртуальных активов;

● определять порядок обращения виртуальных активов;

● выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;

● вести надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.

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