Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги

Валюта
66
Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги
Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги
На фоне снижения наличного курса доллара в Украине в последние несколько недель сейчас выгоднее вкладывать средства в депозиты, вместо того чтобы переводить сбережения в валюту.
Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет Обозреватель. По его словам, в ближайшие месяцы наличный курс доллара вряд ли будет значительно расти.
«По моему мнению, на 3-месячные депозиты сегодня выгоднее выделять деньги, чем покупать валюту. Сегодня выгодность по депозитам от 14 до 16% чрезвычайно высока по сравнению с тем, что сейчас пойдем покупать валюту, которая в ближайшие месяц-полтора точно не будет расти сильно», — отметил эксперт.
По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, до конца мая наличный курс доллара в Украине серьезно меняться не будет. Стоимость американской валюты может постепенно снижаться до официального курса, прогнозирует он.
А эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более чем на 10% и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривен за доллар.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.