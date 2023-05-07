Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги — Finance.ua

Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги Сегодня 08:54 — Валюта

Эксперт рассказал, куда украинцам сейчас выгоднее вкладывать деньги

На фоне снижения наличного курса доллара в Украине в последние несколько недель сейчас выгоднее вкладывать средства в депозиты, вместо того чтобы переводить сбережения в валюту.

Такое мнение высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет Обозреватель. По его словам, в ближайшие месяцы наличный курс доллара вряд ли будет значительно расти.

«По моему мнению, на 3-месячные депозиты сегодня выгоднее выделять деньги, чем покупать валюту. Сегодня выгодность по депозитам от 14 до 16% чрезвычайно высока по сравнению с тем, что сейчас пойдем покупать валюту, которая в ближайшие месяц-полтора точно не будет расти сильно», — отметил эксперт.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, до конца мая наличный курс доллара в Украине серьезно меняться не будет. Стоимость американской валюты может постепенно снижаться до официального курса, прогнозирует он.

А эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли вырастет более чем на 10% и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривен за доллар.

УНІАН По материалам:

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