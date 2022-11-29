Эксперт рассказал, когда закончится медвежий цикл на крипторынке — Finance.ua

Эксперт рассказал, когда закончится медвежий цикл на крипторынке Сегодня 05:26 — Финтех и Карты

Глава финансово-консалтинговой компании deVere Group Найджел Грин считает , что «медвежий» цикл на рынке криптовалют завершится через несколько месяцев.

По мнению эксперта, стоимость Bitcoin (BTC) и других криптовалют возрастет, как только инфляция начнет снижаться, а центральные банки начнут смягчать денежно-кредитную политику.

По словам Грина, обесценившийся после повышения ставок крипторинок может начать расти уже в апреле 2023 года.

«Активы, наиболее выигравшие от низких процентных ставок, естественно, больше всего пострадали от повышения ставок в 2022 году. К ним относятся акции, особенно в технологическом секторе, и криптовалюты, среди прочих рисковых активов. Мы ожидаем, что по мере завершения процесса стимулирования, что, скорее всего, произойдет во втором квартале 2023 года, именно эти рисковые активы переживут одни из самых больших ралли. Однако такой высокий ажиотаж, присущий предыдущему ралли, маловероятен, зато мы увидим более устойчивую, непрерывную восходящую траекторию для Bitcoin, когда начнется снижение ставки», — говорит эксперт.

Утверждая, что «уверенность возвращается на рынки», Грин отметил, что текущая цена Bitcoin привлекательна для долгосрочных инвесторов.

«Многие серьезные, долгосрочные инвесторы будут использовать текущие низкие цены на криптовалюты в качестве возможности для покупки... Несмотря на то, что Bitcoin снизился на 70% от своего ажиотажного максимума в ноябре 2021 года, Bitcoin остается наиболее эффективным классом активов десятилетия», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

cryptomisto По материалам:

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