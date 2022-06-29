Эксперт рассказал, когда в Украине цены на свинину вернутся на довоенный уровень — Finance.ua

Эксперт рассказал, когда в Украине цены на свинину вернутся на довоенный уровень Сегодня 05:05 — Личные финансы

Уже этой осенью цена свинины может вернуться на довоенный уровень.

Такое мнение высказал руководитель свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василий Старобор, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Он отметил, что с начала военного периода по июнь цена свинины выросла в среднем на 25%. Если в феврале цена составляла 40-47 грн/кг, то в июне — 59-60 грн/кг.

«Сначала цена была на довоенном уровне, а рост спроса был незначительным. Затем наблюдался спад цен, связанный с выходом с рынка Слобожанского агрокомбината, „АПК-Инвест“ и других игроков. На рынке появилось много свиноматок, и возросшее предложение повлияло на уменьшение цены. Но впоследствии цены выросли», — подчеркнул Старобор.

По его словам, свою роль в увеличении цен на свинину сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цен на топливо. А логистика существенно не повлияла на рост стоимости, поскольку стала проблемой только для небольших и средних переработчиков, вообще не имевших возможности приобрести топливо.

По мнению Старобора, уже осенью этого года цены на свинину могут вернуться на довоенный уровень, что связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.

«Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии „прокачки зерна через мясо“. Это значит, что в диапазоне 2- 4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки», — отметил эксперт.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в этом году потребительская корзина украинцев вырастет примерно на 30%.

УНІАН По материалам:

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