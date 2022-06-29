Эксперт рассказал, когда в Украине цены на свинину вернутся на довоенный уровень — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, когда в Украине цены на свинину вернутся на довоенный уровень

Личные финансы
8
Уже этой осенью цена свинины может вернуться на довоенный уровень.
Такое мнение высказал руководитель свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василий Старобор, сообщила УНИАН пресс-служба компании.
Он отметил, что с начала военного периода по июнь цена свинины выросла в среднем на 25%. Если в феврале цена составляла 40-47 грн/кг, то в июне — 59-60 грн/кг.
«Сначала цена была на довоенном уровне, а рост спроса был незначительным. Затем наблюдался спад цен, связанный с выходом с рынка Слобожанского агрокомбината, „АПК-Инвест“ и других игроков. На рынке появилось много свиноматок, и возросшее предложение повлияло на уменьшение цены. Но впоследствии цены выросли», — подчеркнул Старобор.
По его словам, свою роль в увеличении цен на свинину сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цен на топливо. А логистика существенно не повлияла на рост стоимости, поскольку стала проблемой только для небольших и средних переработчиков, вообще не имевших возможности приобрести топливо.
По мнению Старобора, уже осенью этого года цены на свинину могут вернуться на довоенный уровень, что связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.
«Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии „прокачки зерна через мясо“. Это значит, что в диапазоне 2- 4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки», — отметил эксперт.
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в этом году потребительская корзина украинцев вырастет примерно на 30%.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.