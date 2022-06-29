Эксперт рассказал, когда в Украине цены на свинину вернутся на довоенный уровень — Finance.ua

Эксперт рассказал, когда в Украине цены на свинину вернутся на довоенный уровень
Уже этой осенью цена свинины может вернуться на довоенный уровень.
Такое мнение высказал руководитель свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василий Старобор, сообщила УНИАН пресс-служба компании.
Он отметил, что с начала военного периода по июнь цена свинины выросла в среднем на 25%. Если в феврале цена составляла 40-47 грн/кг, то в июне — 59-60 грн/кг.
«Сначала цена была на довоенном уровне, а рост спроса был незначительным. Затем наблюдался спад цен, связанный с выходом с рынка Слобожанского агрокомбината, „АПК-Инвест“ и других игроков. На рынке появилось много свиноматок, и возросшее предложение повлияло на уменьшение цены. Но впоследствии цены выросли», — подчеркнул Старобор.
По его словам, свою роль в увеличении цен на свинину сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цен на топливо. А логистика существенно не повлияла на рост стоимости, поскольку стала проблемой только для небольших и средних переработчиков, вообще не имевших возможности приобрести топливо.
По мнению Старобора, уже осенью этого года цены на свинину могут вернуться на довоенный уровень, что связано с тем, что аграрии в результате войны испытывают большие проблемы со сбытом зерновых.
«Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 тонны, и заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии „прокачки зерна через мясо“. Это значит, что в диапазоне 2- 4 месяцев они направят урожаи на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки», — отметил эксперт.
По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в этом году потребительская корзина украинцев вырастет примерно на 30%.
Поделиться новостью