Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки — Finance.ua

Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки Сегодня 14:02 — Личные финансы

Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки

По мнению аналитиков и опираясь на опыт других стран, цена на землю вырастет на 70% в ближайшие три года. Кроме того, земля является низкорисковым и надежным активом, и даже в случае военных действий его быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки.

Получить видеозапись митапа можно по ссылке. Об этом рассказал СЕО и основатель «Твоє коло» Андрей Усенко во время митапа «Инвестиции во время войны. Как работает рынок земли».

Кто может инвестировать в землю?

Приобрести землю могут только граждане Украины.

Максимальный размер инвестиции — 100 га.

Обязательно нотариальное оформление сделки.

Оплата производится исключительно в безналичной форме.

Обязательна нотариальная проверка источника происхождения средств.

«Если вы уже определились, что вас интересует земля как сельскохозяйственный актив, дальше вам нужно определиться со стратегией инвестирования, которую вы выберете. Их есть две — вы можете быть либо активным, либо пассивным инвестором», — отметил эксперт.

«Если вы выбираете стратегию активного инвестирования, вам придется погрузиться в специфику земельных отношений, разобраться в законодательстве и разработать для себя методику отбора земельных участков. Также нужно хорошо понимать, как работает аграрный бизнес», — рассказал Усенко.

Другая стратегия — для пассивных инвесторов. По словам Усенко, главное в ней — выбрать себе партнера, который является экспертом в отрасли.

«Он должен разбираться в отрасли, понимать, как выбирать земельные участки, проверять их, помогать приобрести их и дальше управлять ими и наблюдать за рынком».

В чем преимущества пассивного инвестирования:

простота входа в актив, пребывание в нем и выход из него;

гарантии — 1) договор аренды с проверенным арендатором; 2) договор управления с компанией, с которой вы сотрудничаете.

Справка Finance.ua:

1 июля 2021 после 30 лет моратория украинцам разрешили на законодательном уровне распоряжаться своей землей — до этого продать или подарить ее не было возможности;

рынок в 2021 году открылся только для физлиц и с ограничением до 100 га «в одни руки». Однако уже с 1 января 2024 г. рынок должен открыться и для юридических лиц с ограничением до 10 тыс. га. По словам эксперта, это означает, что на рынок зайдут юрлица и крупные капиталы.



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