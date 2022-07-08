Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки — Finance.ua

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Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки

Личные финансы
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Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки
Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки
По мнению аналитиков и опираясь на опыт других стран, цена на землю вырастет на 70% в ближайшие три года. Кроме того, земля является низкорисковым и надежным активом, и даже в случае военных действий его быстро возвращают в состояние, пригодное для обработки.
Об этом рассказал СЕО и основатель «Твоє коло» Андрей Усенко во время митапа «Инвестиции во время войны. Как работает рынок земли». Получить видеозапись митапа можно по ссылке.

Кто может инвестировать в землю?

  • Приобрести землю могут только граждане Украины.
  • Максимальный размер инвестиции — 100 га.
  • Обязательно нотариальное оформление сделки.
  • Оплата производится исключительно в безналичной форме.
  • Обязательна нотариальная проверка источника происхождения средств.
«Если вы уже определились, что вас интересует земля как сельскохозяйственный актив, дальше вам нужно определиться со стратегией инвестирования, которую вы выберете. Их есть две — вы можете быть либо активным, либо пассивным инвестором», — отметил эксперт.
Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки
«Если вы выбираете стратегию активного инвестирования, вам придется погрузиться в специфику земельных отношений, разобраться в законодательстве и разработать для себя методику отбора земельных участков. Также нужно хорошо понимать, как работает аграрный бизнес», — рассказал Усенко.
Эксперт рассказал, чем отличаются пассивные и активные инвестиции в земельные участки
Другая стратегия — для пассивных инвесторов. По словам Усенко, главное в ней — выбрать себе партнера, который является экспертом в отрасли.
«Он должен разбираться в отрасли, понимать, как выбирать земельные участки, проверять их, помогать приобрести их и дальше управлять ими и наблюдать за рынком».
В чем преимущества пассивного инвестирования:
  • простота входа в актив, пребывание в нем и выход из него;
  • гарантии — 1) договор аренды с проверенным арендатором; 2) договор управления с компанией, с которой вы сотрудничаете.

Справка Finance.ua:

  • 1 июля 2021 после 30 лет моратория украинцам разрешили на законодательном уровне распоряжаться своей землей — до этого продать или подарить ее не было возможности;
  • рынок в 2021 году открылся только для физлиц и с ограничением до 100 га «в одни руки». Однако уже с 1 января 2024 г. рынок должен открыться и для юридических лиц с ограничением до 10 тыс. га. По словам эксперта, это означает, что на рынок зайдут юрлица и крупные капиталы.
Подробно о том, как выбрать участок, а также советы, как не нарваться на мошенников, мы описали в статье по ссылке.

Как выбрать и проверить земли под инвестирование и обезопасить себя от мошенников

По материалам:
Finance.ua
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