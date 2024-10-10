Эксперт рассказал, чего ждать украинцам зимой — Finance.ua

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Эксперт рассказал, чего ждать украинцам зимой

Энергетика
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Силы обороны Украины системно работают над тем, чтобы снизить возможности врага для обстрелов территории Украины. Такое мнение высказал в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
«Я рискну сделать прогноз, что эта зима будет не такая сложная, как 2022/23. Во-первых, потому что Украина действует, и сейчас мы видим то, чего не было раньше — это удары по местам концентрации внушительных объемов вооружения. И это уменьшает российские возможности, в частности по баллистике. Второе — это то, что мы будем укреплять нашу систему ПВО. Германия передала дополнительные системы, которые сбивают крылатые ракеты и другие средства», — объяснил Мусиенко.
В то же время он добавил, что оккупанты попытаются рассредоточить места хранения припасов и ракетного вооружения, чтобы уберечь их от украинских ударов.
По материалам:
УНІАН
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