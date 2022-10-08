Эксперт по вопросам энергетики спрогнозировал, что ждет украинцев предстоящей зимой — Finance.ua
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Эксперт по вопросам энергетики спрогнозировал, что ждет украинцев предстоящей зимой

Энергетика
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Украине хватает газа для предстоящей зимы, особенно на фоне сохранения собственной газодобычи. Однако есть проблема, которая заключается в «Газпроме».
Как рассказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук, ранее Украина добывала 20 млрд м3 собственного газа, а добывать 18 млрд м3 — это не большое падение в условиях войны.
«Мы могли бы закачать подземные хранилища газа на 12 млрд м3, и нам бы этого хватило. К началу отопительного сезона, я думаю, мы закачаем 14,5 млрд м3. Но если прекратится транзит российского газа, тогда нам будет сложно. Насколько сложно — не могу сказать, будет сложно потому, что придется качать газ в подземные хранилища на восток, на юг Украины, и в 2009 году, когда мы это в последний раз делали, нам тогда хватило ресурса, но был небольшой период — до трех недель, и запасы газа были больше в подземных хранилищах, а сегодня их мало. Даже если взять 15 млрд куб м — это все равно мало. Потому что мы не знаем, какая будет зима», — отметил Корольчук.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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