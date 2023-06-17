Эксперт ответил, что будет с курсом гривны в Украине из-за подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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Эксперт ответил, что будет с курсом гривны в Украине из-за подрыва Каховской ГЭС

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Подрыв Каховской ГЭС — не только масштабная экологическая катастрофа, но и удар по экономике Украины. Поэтому экономист, исполняющий обязанности министра экономики Украины в 2020 году Павел Кухта рассказал, чего ждать от курса доллара из-за теракта на гидроэлектростанции.
Он говорит, что гривна должна быть стабильной, в частности, из-за притока денег с Запада:
«Я думаю, что ничего (не произойдет с гривной. — Ред.), тем более что она сейчас растет. Ну, и у нас такой приток денег с Запада… То есть с курсом стабильно. У Нацбанка, кажется, сейчас самые большие резервы за всю историю… Нас накачивают ресурсами — это нас поддерживает».
Кроме того, эксперт не советует доставать свои отложенные доллары и бежать в обменники и менять. Ведь сейчас гривна стабильна, поэтому вы только потеряете.
«Достанете — вы еще и потеряете. Вы же видите, что он вырос этот курс. Я не думаю, что Нацбанк даст сейчас сильно колебаться курсу — что сильно расти, что сильно падать», — уверяет Кухта.
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По материалам:
УНІАН
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