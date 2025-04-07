Эксперт оценил, как может расшириться круг стран с ядерным оружием — Finance.ua

Эксперт оценил, как может расшириться круг стран с ядерным оружием Сегодня 10:13

Все большее число стран задумываются о создании ядерного оружия. Причиной стало растущее недоверие к гарантиям безопасности от США.

Об этом в материале РБК-Украина рассказал старший научный сотрудник «Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением» Джон Кейвс.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом ядерное сдерживание снова оказалось в фокусе международной политики.

Когда США больше не кажутся надежным гарантом безопасности, страны ищут другие способы защиты — и ядерное оружие снова становится темой серьезных разговоров.

В мире есть несколько проверенных стратегий сдерживания агрессии: развивать собственные Вооруженные силы, превратить экономику в критически важную для глобального рынка (как это сделал Тайвань), или иметь свое ядерное оружие.

Последним путем давно пошли Северная Корея, Иран, Израиль, Индия и Пакистан. Теперь к этому списку могут добавиться новые страны.

«Это значительный риск, хотя его трудно точно оценить. В худшем случае несколько стран, расположенных вблизи Китая, россии и, возможно, Ирана, могут стремиться получить ядерное оружие, если придут к выводу, что больше не могут полагаться на Соединенные Штаты для обеспечения своей безопасности», — объясняет Джон Кейвс.

Среди потенциальных кандидатов — Южная Корея и Япония, обладающие мощной промышленной базой и опытом в гражданских ядерных программах.

На Ближнем Востоке последние годы все чаще звучат сигналы со стороны Саудовской Аравии, Турции и Египта. При определенных условиях и они могут приступить к разработке собственного оружия массового поражения.

В то же время есть и сдерживающие факторы. По словам Кейвса, угроза жестких санкций, риск превентивного удара, а также международные нормы нераспространения оружия могут удержать отдельные правительства от рокового шага.

Но если баланс безопасности в мире действительно изменится, воздержаться от гонки ядерного вооружения смогут не все.

Напомним, ранее мы сообщали, что Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заменить «ядерку» Соединенных Штатов Америки в Европе.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация может стать важной инициативой по безопасности планеты, а Китай и россия могли бы также присоединиться к этому процессу.

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