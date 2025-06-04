Эксперт объяснил, почему многих аспирантов отчисляют из университетов — Finance.ua

Эксперт объяснил, почему многих аспирантов отчисляют из университетов Сегодня 06:59

Эксперт объяснил, почему многих аспирантов отчисляют из университетов

В последние годы в Украине значительно увеличилось количество аспирантов в вузах. В 2022 и 2023 годах аномально большое количество абитуриентов-мужчин поступало на дневную форму обучения по контракту, чтобы таким образом получить отсрочку от мобилизации.

В прошлом году условия поступления в аспирантуру изменили, а сейчас проверяют успеваемость обучения этих лиц, многих отчисляют.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий, пишет vseosvit.

Чиновник подчеркнул, что проверки успешности обучения касаются тех поступающих, которые стали аспирантами в 2022—2023 годах. В частности, в 2023 году в Украине было более 18 тысяч поступающих в аспирантуру.

На сегодняшний день у меня нет окончательных цифр, но знаю, что примерно 4−5 тысяч уже не являются аспирантами по разным причинам. Их отчислили в этом году, — отметил Винницкий.

Это произошло не только в результате общегосударственной проверки, ведь учебные заведения также предъявляют определенные требования к своим аспирантам. Есть примеры, когда университеты сами обнаруживают, что в них поступили аспиранты, которые не выполняют учебную программу, не пишут научных статей, не работают над диссертацией, не проводят исследований. Чиновник отметил, что государство доверяет учебным заведениям в этом вопросе.

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