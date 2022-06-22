Эксперт назвал условия, при которых беженцы начнут возвращаться домой — Finance.ua

Эксперт назвал условия, при которых беженцы начнут возвращаться домой

Сегодня 19:03 — Личные финансы

Беженцы, вынужденно покинувшие Украину из-за полномасштабного российского вторжения, начнут возвращаться домой. Это возможно при росте экономики в нашей стране и увеличении рабочих мест.

«Однозначно можно говорить, что при росте экономики рабочие места восстановятся. У нас будет расти запрос на рабочие руки, а их не будет хватать», — рассказал изданию директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

В частности, по данным социологической группы «Рейтинг», около 40% опрошенных потеряли работу после начала войны — либо из-за остановки предприятия, либо из-за того, что стали внутренне перемещенными лицами.

«Сейчас экономика — в стагнации. Люди поедут за границу, если рабочие места не восстановятся. Но когда экономика будет расти, появится запрос на новые трудовые ресурсы. Их, возможно, даже придется привлекать за границей, и тогда потребуется очень взвешенная миграционная политика по трудовым мигрантам в Украине», — объясняет эксперт.

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