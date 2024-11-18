Эксперт назвал три лучших компактных автомобиля, которые стоят своих денег — Finance.ua

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Эксперт назвал три лучших компактных автомобиля, которые стоят своих денег

Фондовый рынок
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Эксперт назвал три лучших компактных автомобиля, которые стоят своих денег
Эксперт назвал три лучших компактных автомобиля, которые стоят своих денег
Стоимость автомобилей существенно поднялась, что создает затруднения для многих потенциальных покупателей. Основной причиной повышения цен остается инфляция, но на это также влияет решение производителей прекратить выпуск недорогих моделей.
В результате новые автомобили дорожают, что побуждает покупателей рассматривать другие варианты. Впрочем, некоторые компактные автомобили остаются доступными по цене и продолжают совершенствоваться с точки зрения качества. Сайт GOBankingRates представил свою подборку из трех таких моделей.

Kia Forte 2024

Одним из предложений, действительно заслуживающих внимания на рынке, является Kia Forte, цена которой на модель 2024 года стартует от $19 990. По словам Джо Гиранды, эксперта по продажам CFR Classic, Forte символизирует изменения в имидже бренда Kia. Этот автомобиль отличается современными системами безопасности и высокими показателями надежности.
Гиранда отмечает, что ранее бренд Kia ассоциировался с бюджетными автомобилями со спорной репутацией в плане надежности. Однако сейчас Forte показывает значительный прогресс, подтверждаемый рейтингами JD Power. В частности, модель 2024 года получила 85 из 100 баллов, что свидетельствует о ее надежности.

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Ford Focus

Еще один интересный вариант среди компактных авто — Ford Focus, б/у модели которого можно найти примерно за $18 825. По словам Гиранды, у ранних версий этого авто были проблемы с трансмиссией, однако со временем их устранили. Автомобили после 2015 года стали более надежными.
Последние модели Ford Focus демонстрируют отличную топливную экономичность, особенно на шоссе, где расход составляет около 5,9 литра на 100 км. Автомобиль 2018 года имеет рейтинг 76 из 100 по версии JD Power, что говорит о его надежности. Благодаря комфортному управлению Focus остается привлекательным выбором для многих водителей.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta — еще один автомобиль, который стоит рассмотреть, с начальной ценой от $21 995 за модель 2025 года. Гиранда подчеркивает, что Jetta сочетает европейское качество с привлекательной стоимостью. В новых моделях значительно повысилась надежность, и проблемы, характерные для авто начала 2000-х, успешно решены.
JD Power оценил Volkswagen Jetta 2025 года в 78 баллов из 100 за надежность и качество. Такой результат делает Jetta привлекательным вариантом для тех, кто ищет компактный европейский автомобиль.
По материалам:
Ampercar
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