Эксперт назвал причины подорожания автогаза в декабре
Причины подорожания автогаза в декабре — задержки в поступлении топлива и снижение температуры.
Об этом заявил директор консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн в комментарии для Укринформа.
«Основной причиной подорожания газа на АЗК является дефицит ресурса, вызванный задержками в поступлении топлива, особенно с юга. Это в свою очередь привело к резкому подорожанию ресурса у внутренних производителей», — сказал Куюн.
Еще одним фактором, повлиявшим на стоимость в литровом эквиваленте, стало снижение температуры воздуха.
«На этой неделе потенциал к росту на 1−2 грн/л сохраняется в основном у сетей среднего и более низкого ценового диапазона, которые слабее отреагировали на изменения группы», — отметил Куюн.
По его словам, до конца года прогнозируется удешевление горючего в оптовой продаже. Однако эксперт отмечает, что ожидать полного возврата цен на АЗК к предыдущим уровням не стоит из-за увеличения акциза с января 2026 на €25 за 1000 л или на 1,50 грн/л.
