Эксперт назвал причины нынешней девальвации гривны — Finance.ua

Эксперт назвал причины нынешней девальвации гривны Сегодня 09:45 — Валюта

Эксперт назвал причины нынешней девальвации гривны

Продолжающееся в последние недели обесценивание украинской валюты связано с действием временных факторов.

Такое мнение высказал президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак в комментарии Укринформу.

Курс гривны, по его словам, прежде всего реагирует на обострение ситуации на фронте, проблемы с аграрным экспортом и затягивание с решением об объемах финансовой помощи в этом году от США.

«Неопределенность с американской помощью, неприятности на фронте у Авдеевки… Эти события вызывают ажиотажные колебания на рынке. Кто-то паникует: что будет с Украиной после того, как ВСУ покинули этот город? И ситуативно спрос растет. Реагируя на это, Нацбанк повышает официальный курс. Затем, через некоторое время, когда ситуация успокоится, НБУ поведет эту „кривую“ в другую сторону для того, чтобы даже в определенной степени „наказать“ спекулянтов и паникеров, которые сейчас раскачивают ситуацию», — уверен экономист.

Если программа финансовой поддержки Украины от США будет утверждена, а ситуация на фронте вновь не обострится, по всей вероятности, начнут действовать традиционные для этой поры сезонные влияния, связанные с посевной кампанией. Ведь в это время аграрии обычно активно продают валюту, насыщая ею рынок.

«Как известно, через различные механизмы крупные агрокомпании имеют возможность держать вырученную за экспорт поставку валюту за рубежом — даже, несмотря на то, что у нас введена обязательная продажа валютной выручки. Но приходит весна, им снова нужно сеять, закупать технику, горючее, удобрения, средства защиты растений. И они заводят валюту в Украину и продают ее. Поэтому традиционно в это время происходит незначительное усиление гривны. В этом году, думаю, будет такая же ситуация», — прогнозирует Козак.

Эта тенденция, по его словам, сохранится до начала лета. Если, конечно, не будет каких-то неприятных неожиданностей, так называемых черных лебедей. В то же время колебания курса в ту или иную сторону и в это время будут продолжаться.

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«Нацбанк не заинтересован в том, чтобы удерживать этот показатель на одной планке. Он заинтересован в незначительных колебаниях, чтобы люди, бизнес, банки привыкали к тому, что курс может измениться как в одну, так и в другую сторону, и не прибегали к спекуляциям и не паниковали, реагируя на каждое послабление, как часто бывало раньше», — объяснил эксперт.

Он согласен с консенсусным прогнозом, сделанным ведущими экономистами, согласно которому среднегодовой курс доллара в Украине в 2024-м составит 39−40 гривен, а на конец года — повысится до 40−41 грн.

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Укрінформ По материалам:

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