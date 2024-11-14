Эксперт назвал препятствия для импорта электроэнергии из ЕС — Finance.ua

Эксперт назвал препятствия для импорта электроэнергии из ЕС Сегодня 09:35

Эксперт назвал препятствия для импорта электроэнергии из ЕС

Для полноценного импорта электроэнергии из Европейского Союза Украине необходимо изменить некоторые правила рынка электрической энергии.

Об этом сообщает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам эксперта, атомная генерация остается основным источником электроэнергии в Украине, производя 60% электроэнергии. В настоящее время в стране работает 9 атомных блоков.

Омельченко также отметил, что около 10−15% производят тепловые электростанции. Возобновляемые источники энергии летом генерируют 10−15−20%, а сейчас — менее 10%. Доля гидроэнергетики в энергобалансе — около 7%.

Кроме того, эксперт очертил важность роста импорта электроэнергии.

«Импорт за счет переговоров Украины с сетью операторов ENTSO-Е Европы увеличился на 400 МВт. Сейчас эта квота достигает 2,1 ГВт. В принципе это нормально, это более 2 атомных блоков», — сказал он.

В то же время Омельченко предостерег о потенциальных проблемах из-за влияния предельных цен на рынке (прайс-кепов). Эксперт предупредил, что произойдет, если их не изменить.

«Если этого не сделать, тогда получится ситуация, когда нам потребуется электрическая энергия для того, чтобы не вводить почасовые отключения. И она будет, эта электрическая энергия. Но мы не сможем ее покупать, поскольку коммерчески это будет невыгодно», — сказал он.

Ранее аналитик из ExPro Electricity Дарья Орлова подчеркнула, что решение о повышении предельных цен на энергорынке может положительно повлиять на импорт электроэнергии из Европейского Союза. По ее словам, отсутствие регуляторных изменений может привести к привлечению аварийной помощи, которая значительно дороже, или к ограничениям потребителей.

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