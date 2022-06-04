Эксперт: котировки Bitcoin и Ethereum уже прошли локальное дно — Finance.ua

Эксперт: котировки Bitcoin и Ethereum уже прошли локальное дно

Сегодня 06:28 — Финтех и Карты

Эксперт: котировки Bitcoin и Ethereum уже прошли локальное дно

Котировки Bitcoin и Ethereum уже достигли дна текущего цикла, однако разворот рыночного тренда стоит ожидать, когда ФРС прекратит повышать ключевую ставку. Об этом заявил соучредитель биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес.

Хэйес подчеркнул, что инфляция оказывает разрушительное воздействие не только на криптовалютные компании, но и на игроков технологического сектора, — она заставляет венчурных инвесторов сокращать свои балансы.

Экс-CEO BitMEX обратил внимание, что на фоне обвала крипторынка корреляция между цифровыми активами и индексом Nasdaq 100 нарушилась. Он также отметил, что для Bitcoin и Ethereum каждая просадка нового цикла все еще выше, чем исторический максимум предыдущего.

Рыночные циклы биткоина. Данные: BitMEX.

Рыночные циклы Ethereum. Данные: BitMEX.

«Может существовать биржа, торгующая на более высоком или низком внутридневном уровне, чем тот, который мы наблюдаем. Суть в том, чтобы быть в целом точным и приблизительно определить диапазон, который можно считать локальным дном. Для биткоина это $25 000-$27 000. Для эфира — от $1700 до $1800», — написал Хэйес.

В середине мая котировки цифрового золота провалили уровень $27,000, Ethereum протестировал $1800. В том же месяце первая криптовалюта зафиксировала рекордную серию снижений из девяти недель.

На момент написания биткоин торгуется вблизи $29,796, Ethereum — около $1,765.

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