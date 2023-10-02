Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото) — Finance.ua

Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото) 02.10.2023, 01:10 — Технологии&Авто

Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)

Ателье Brabus снова взялось за доработку мотоциклов. В Германии сделали тюнинг KTM 1290 Super Duke R EVO.

Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.

Новый Brabus 1300 R Masterpiece Edition (именно так назвали байк) стал ярче внешне благодаря карбоновым обтекателям и новому сиденью из кожи и замши. Также установлены 17-дюймовые кованые диски Monoblock Z золотистого цвета и фирменная фара с логотипом Brabus.

Двигатель KTM 1290 Super Duke R EVO остался без изменений, но в Brabus установили более громкий и сочный выхлоп с матовой окраской труб. Этот 1,3-литровый V2 развивает 180 л.с. и позволяет байку разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 270 км/ч. А вот ходовой уделили внимание — мотоцикл Brabus получил полуактивную подвеску от WP с изменяемой жесткостью и доработанное рулевое управление.

В общей сложности выпустят только 50 Brabus 1300 R Masterpiece Edition — по 25 штук черного и белого цвета. Тюнингованный мотоцикл KTM оказался недешевым — 41 930 евро.

Фокус По материалам:

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