Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото) — Finance.ua
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Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)

Технологии&Авто
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Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)
Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)
Ателье Brabus снова взялось за доработку мотоциклов. В Германии сделали тюнинг KTM 1290 Super Duke R EVO.
Об этом сообщается на официальном сайте Brabus.
Новый Brabus 1300 R Masterpiece Edition (именно так назвали байк) стал ярче внешне благодаря карбоновым обтекателям и новому сиденью из кожи и замши. Также установлены 17-дюймовые кованые диски Monoblock Z золотистого цвета и фирменная фара с логотипом Brabus.
Эксклюзив по цене BMW 3 Series: презентован новый мотоцикл Brabus (фото)
Двигатель KTM 1290 Super Duke R EVO остался без изменений, но в Brabus установили более громкий и сочный выхлоп с матовой окраской труб. Этот 1,3-литровый V2 развивает 180 л.с. и позволяет байку разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 270 км/ч. А вот ходовой уделили внимание — мотоцикл Brabus получил полуактивную подвеску от WP с изменяемой жесткостью и доработанное рулевое управление.
В общей сложности выпустят только 50 Brabus 1300 R Masterpiece Edition — по 25 штук черного и белого цвета. Тюнингованный мотоцикл KTM оказался недешевым — 41 930 евро.
По материалам:
Фокус
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