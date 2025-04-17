Экс-заместителю главы ОП объявили подозрения в отмывании денег и взяточничестве — Finance.ua

Экс-заместителю главы ОП объявили подозрения в отмывании денег и взяточничестве Сегодня 11:15 — Криминал

Экс-заместителю главы ОП объявили подозрения в отмывании денег и взяточничестве, Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины (2019−2024 гг.) на легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Лицо уже привлекается к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый в период 2019—2021 гг. незаконно приобрел наличные средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне Одесской области. Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, владевшего землей на берегу моря, и передал для строительства объектов почти 6,5 млн грн. Готовое имущество, которым фактически пользовался чиновник, сначала оформили на общество, а после сообщения ему о подозрении в мае 2024 года переоформили на доверенное лицо.

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Детективы также установили, что в 2022 году к топ-чиновнику обратился владелец строительной компании с предложением дать взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США для строительства одного из упомянутых домов на побережье. За это просил оказать содействие принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а в новом тендере — обеспечить победу его компании. Топ-чиновник принял предложение, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. АМКУ впоследствии принял «нужное» решение.

О подозрении сообщено:

бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Украины (2019−2024 гг.) — ч. 1 ст. 368−5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК Украины;

владельцу строительной компании — ч. 1 ст. 369 УК Украины.

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