Экс-руководителю киевского метро объявили подозрение за подтопление между «Лыбидской» и «Демеевской» — Finance.ua

Экс-руководителю киевского метро объявили подозрение за подтопление между «Лыбидской» и «Демеевской» 12.11.2024, 17:10 — Фондовый рынок

Бывшего руководителя «Киевского метрополитена» Виктора Брагинского подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению тоннеля между станциями «Лыбидская» и «Демеевская». Правоохранители выясняют его местонахождение.

Об этом сообщили на сайте Офиса генерального прокурора.

В прокуратуре не называют имени подозреваемого, но из отрытых источников известно, что с июля 2014 года и до момента аварии должность начальника КП «Киевский метрополитен» занимал Виктор Брагинский.

По данным следствия, он не оценил риски возникновения чрезвычайных ситуаций, не обеспечил долгосрочную службу искусственных сооружений и не предотвратил появление неисправностей.

Также правоохранители отмечают, что Брагинский не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии метрополитена.

В итоге, по словам следствия, это привело к подтоплению и разгерметизации тоннеля между станциями метро «Демеевская» и «Лыбидская».

Правоохранители подсчитали, что из-за халатности чиновника городскому бюджету нанесено более 138,5 млн гривен ущерба. Сам Киевский метрополитен из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн гривен.

Брагинскому объявили подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей — это ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от 4250 до 12 750 гривен или без такового. В настоящее время правоохранители устанавливают, где может находиться подозреваемый.

hromadske По материалам:

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