Экс-министр экономики спрогнозировал новый курс доллара после недавнего решения НБУ — Finance.ua
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Экс-министр экономики спрогнозировал новый курс доллара после недавнего решения НБУ

Валюта
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Курс доллара в Украине больше не вернется на уровень, на котором был до полномасштабного вторжения россии.
Такое мнение высказал экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в эфире национального телемарафона.
«Думаю, это несбыточная мечта. 29 уже больше не будет», — отметил он.
Милованов спрогнозировал, что курс доллара может вернуться к отметке в 36 гривен. «Это произойдет, если, например, пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировании портов. Или значительно увеличится международная финансовая поддержка. Или достаточно быстро закончится война. Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление, чтобы он рос», — пояснил эксперт.
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Национальный банк Украины с 9 утра 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл. Теперь один доллар в стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен.
Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого обошлось сдерживание официального курса на уровне 29,25.
Приглашаем принять участие в Валютном форуме 2022. Поговорим о курсовых прогнозах и особенностях ведения ВЭД во время войны.
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По материалам:
УНІАН
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