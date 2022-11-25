Экс-главу НБУ Кирилла Шевченко нашли в одном из европейских городов — Finance.ua
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Экс-главу НБУ Кирилла Шевченко нашли в одном из европейских городов

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Экс-главу НБУ Кирилла Шевченко нашли в одном из европейских городов
Экс-главу НБУ Кирилла Шевченко нашли в одном из европейских городов
Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП.
Журналист УП Михаил Ткач вместе со съемочной группой наблюдал за перемещениями Шевченко в австрийской столице.
Шевченко заметили в компании экс-замминистра юстиции Дениса Чернышева, который также объявлен в розыск.
Фото: УП
Фото: УП
Также в СМИ появилось фото, на котором зафиксирован Шевченко еще с одним фигурантом расследования НАБУ, бывшим депутатом от партии блок Петра Порошенко Александром Грановским.
Журналисты узнали, что в доме, где живет Шевченко, когда-то жил венский состоятельный класс, а сейчас одной из особенностей здания, уникального для Вены, является то, что на первом этаже есть собственный спа-салон, большой бассейн, а также фитнес-центр.
Как говорится в расследовании, Шевченко много времени проводит дома. «В течение нескольких дней мы подъезжаем по этому же адресу, но бывшего чиновника больше не удается заметить. Зато на третьем этаже дома иногда горит свет», — говорится в расследовании.

Справка Finance.ua:

  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства «Укргазбанком»;
  • также о подозрении в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений;
  • впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц «Укргазбанка», причастных к хищению более 200 млн грн., среди которых — экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко;
  • экс-глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу о хищении 200 млн грн Укргазбанка «является лишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия»;
  • 9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.
По материалам:
Українська правда
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