Экс-глава Nissan подал иск к компании на $1 миллиард — Finance.ua

Экс-глава Nissan подал иск к компании на $1 миллиард Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Экс-глава Nissan подал иск к компании на $1 миллиард

Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон подал в суд на японского автопроизводителя и связанных с ним лиц за увольнение с должности в 2018 году и организацию его ареста за вероятные финансовые злоупотребления, требуя более 1 миллиарда долларов компенсации за «значительный ущерб» его финансам и репутации.

Об этом сообщает Bloomberg

Как отмечается, Гон подал иск в Кассационный суд Ливана, где он живет после того, как сбежал из Японии в конце 2019 года, чтобы избежать суда.

«Серьезные обвинения, выдвинутые против меня, останутся в памяти людей на годы», — заявил Гон в иске. Он добавил, что «будет страдать от обвинений до конца своей жизни, поскольку они будут иметь устойчивые последствия, хотя основаны только на подозрениях».

В 1999 году Гон присоединился к Nissan, когда тот был приобретен французским производителем Renault, и позже спас Nissan от банкротства. Также в свое время он заключил альянс Nissan по производству автомобилей с Renault SA и Mitsubishi Motors Corp.

В конце 2018 года власти Японии арестовали Гона по подозрению в финансовых нарушениях, в частности сокрытии доходов. Также Гон был уволен с должности председателя совета директоров. После освобождения под залог он скрылся из Японии в Ливан.

Сам Гон отвергает выдвинутые ему обвинения и утверждает, что стал жертвой сговора топ-менеджеров Nissan, которые хотели заблокировать слияние компании с Renault.

Укрінформ По материалам:

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