Экс-глава НБУ Шевченко обжаловал свой розыск — Finance.ua

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Экс-глава НБУ Шевченко обжаловал свой розыск

Фондовый рынок
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Экс-глава НБУ Шевченко обжаловал свой розыск
Экс-глава НБУ Шевченко обжаловал свой розыск
Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обжаловал в Высшем антикоррупционном суде объявление его в розыск Национальным антикоррупционным бюро.
Шевченко заявил, что не прячется от следствия и готов участвовать в следственных действиях в формате видеоконференцсвязи, написал он в Facebook.
«Продолжаю бороться с незаконным объявлением меня в розыск и подаю соответствующую жалобу в ВАКС. НАБУ и САП известен мой адрес с первого дня моего пребывания в Австрии. Однако мои сообщения об этом вместе с официальными документами австрийских властей сознательно игнорируют. Я никогда не скрывался от следствия. Готов, больше, настаиваю на участии в следственных действиях в режиме видеоконференцсвязи. Однако кого-то это очень пугает», — написал Шевченко.
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По его словам, «НАБУ не предприняла никаких действий по его розыску, что, собственно, подтвердила и следственный судья ВАКС при рассмотрении ходатайства о продлении срока досудебного расследования».
«Постановление о розыске принимается не для розыска, а чтобы „оформить“ максимально суровую меру пресечения», — отметил Шевченко.
Экс-глава НБУ добавил, что он подал жалобу на действия прокурора САП, отказавшего в ходатайстве об отмене постановления о розыске.
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Напомним, 6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.
В начале декабря прошлого года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего председателя правления НБУ Кирилла Шевченко в виде содержания под стражей. Решение открывает путь для внесения находящегося в Австрии Шевченко в базу Интерпола, без чего невозможно провести его экстрадицию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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