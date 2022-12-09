ВАКС выбрал заочный арест экс-главе Нацбанка Шевченко — ГПК Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как объясняют в ЦПК, решение открывает путь для внесения его в базу Интерпола, без чего невозможно провести экстрадицию.

«В случае же возвращения в Украину его должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов», — говорится в сообщении

Шевченко и еще четырех менеджеров Укргазбанк а подозревают в организации схемы вывода 206 млн грн из госбанка.

«Схема действовала почти 5 лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат «агентам» был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

Следствие получило доказательства, что руководители Укргазбанка заключали фиктивные договоры с якобы «агентами», которые на самом деле были обычными ФЛП. Последние должны были привести в банк новых крупных клиентов, но на самом деле все происходило без их участия. Более того, крупные государственные компании и так были вынуждены переходить в госбанки из-за решений Кабмина", — напоминает ЦПК.

На заседание 8 декабря Шевченко подал ходатайство по электронной почте и просил допустить его к участию через видеосвязь. Защита предоставила новую медицинскую справку от 5 декабря, в которой говорилось, что Шевченко проходит медицинские процедуры на стационаре в клинике в Вене.

«Хотя из предоставленных документов следует, что Шевченко наоборот стало лучше, ведь раньше ему делали три инъекции лекарства в неделю, а сейчас делают только одну», — добавляет ЦБК.

По словам прокурора, Шевченко ничего не мешает в неделю между инъекциями приехать в Украину, тем более что такие же процедуры можно сделать и в Киеве. В результате суд отказал в участии Шевченко по видеосвязи.

Економічна Правда По материалам:

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