Экс-директора аэропорта «Ужгород» подозревают в халатности ценой ₴7,5 миллиона — Finance.ua

Экс-директора аэропорта «Ужгород» подозревают в халатности ценой ₴7,5 миллиона
На Закарпатье прокуратура подозревает бывшего директора аэропорта «Ужгород» в причастности к хищению во время строительных работ 7,5 млн грн.
Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.
«При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору аэропорта „Ужгород“ в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а руководителю подрядного общества — в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
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Суд уже избрал фигурантам меры пресечения. Несмотря на позицию стороны обвинения, следственный судья взял руководителя общества под домашний арест, а экс-руководителю аэропорта определил залог в размере 51 тыс. грн. Прокуратура уже обжаловала это в апелляционном порядке. Также на недвижимое имущество подозреваемых наложен арест.
Досудебное расследование установило, что коммунальное предприятие и подрядное общество заключили договор на выполнение реконструкции светосигнальной системы аэродрома и системы ее электроснабжения. Общая стоимость проекта составила около 79 млн грн.
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Во время строительства подрядчик по завышенной стоимости приобрел спецоборудование, которое к тому же не отвечало указанным в документации требованиям. При этом внес недостоверные данные в акт стоимости встроенного оборудования. Действующий в то время руководитель аэродрома, ненадлежаще исполняющий служебные обязанности, согласовал поддельный документ.
В результате неправомерных действий ущерб государственному бюджету составил 7,5 млн грн.
Продолжается следствие, которое
осуществляет Г У Нацполиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении областного управления СБУ.
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