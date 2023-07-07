Экс-директора аэропорта «Ужгород» подозревают в халатности ценой ₴7,5 миллиона — Finance.ua

Экс-директора аэропорта «Ужгород» подозревают в халатности ценой ₴7,5 миллиона Сегодня 14:30 — Криминал

Экс-директора аэропорта «Ужгород» подозревают в халатности ценой ₴7,5 миллиона

На Закарпатье прокуратура подозревает бывшего директора аэропорта «Ужгород» в причастности к хищению во время строительных работ 7,5 млн грн.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре

«При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему директору аэропорта „Ужгород“ в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, а руководителю подрядного общества — в служебном подлоге и завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.

Суд уже избрал фигурантам меры пресечения. Несмотря на позицию стороны обвинения, следственный судья взял руководителя общества под домашний арест, а экс-руководителю аэропорта определил залог в размере 51 тыс. грн. Прокуратура уже обжаловала это в апелляционном порядке. Также на недвижимое имущество подозреваемых наложен арест.

Досудебное расследование установило, что коммунальное предприятие и подрядное общество заключили договор на выполнение реконструкции светосигнальной системы аэродрома и системы ее электроснабжения. Общая стоимость проекта составила около 79 млн грн.

Во время строительства подрядчик по завышенной стоимости приобрел спецоборудование, которое к тому же не отвечало указанным в документации требованиям. При этом внес недостоверные данные в акт стоимости встроенного оборудования. Действующий в то время руководитель аэродрома, ненадлежаще исполняющий служебные обязанности, согласовал поддельный документ.

В результате неправомерных действий ущерб государственному бюджету составил 7,5 млн грн.

Продолжается следствие, которое осуществляет Г У Нацполиции в Закарпатской области при оперативном сопровождении областного управления СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.