Экс-чиновников «Центрэнерго» подозревают в махинациях на 8 млн грн — Finance.ua
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Экс-чиновников «Центрэнерго» подозревают в махинациях на 8 млн грн

Криминал
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили действующих и бывших должностных лиц ПАО «Центрэнерго» в злоупотреблении служебным положением и подделке официальных документов в пользу коммерческой фирмы.
Об этом сообщает НАБУ.
По версии следствия, в ноябре 2019 года ОАО заключило с частной компанией договор на поставку газа, а в мае 2020 года осуществило предоплату за законтрактованный объем газа на июнь 2020 года.
Однако газ поставили лишь на часть предоплаты, а возникшую перед ПАО «Центрэнерго» задолженность решили нивелировать, подняв цену уже фактически поставленного газа путем подделки официальных документов. В результате Центрэнерго нанесен ущерб на 8,25 млн грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, в том числе должностными лицами иностранных государств) и ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, другая подделка официальных документов) Уголовного кодекса Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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