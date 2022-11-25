Экс-чиновники КГГА получили подозрения в схемах с «Октябрьским дворцом» и другим госимуществом — Finance.ua

Экс-чиновники КГГА получили подозрения в схемах с «Октябрьским дворцом» и другим госимуществом Сегодня 20:47 — Криминал

Экс-чиновники КГГА получили подозрения в схемах с «Октябрьским дворцом» и другим госимуществом

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении еще двум бывшим начальникам Главного управления имуществом КГГА, незаконно передавшим право собственности на государственное имущество профсоюзам.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Общая сумма на момент совершения преступлений достигала более 300 миллионов гривен, а в настоящее время стоимость этих объектов в десятки раз больше и достигает миллиардов гривен.

Совместно с работниками СБУ задокументировано, что начиная с 1992 года и по настоящее время должностные лица Федерации профессиональных союзов Украины и подконтрольных Федерации частных акционерных обществ по предварительному сговору группой лиц незаконно оформляли право собственности на государственное имущество, а затем отчуждали курортно-оздоровительные, туристические, спортивные и другие государственные комплексы

Чиновники КГГА, вопреки требованиям законодательства, издавали приказы по оформлению права собственности на имущественные комплексы и объекты недвижимости.

В частности, должностными лицами незаконно оформлены права собственности на имущественные комплексы/объекты недвижимого имущества, среди них: помещение Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, туристической гостиницы «Дружба», учебно-спортивная база «Святошин».

Чиновникам сообщено о подозрении по факту злоупотребления служебным положением в интересах других юридических лиц, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. ГБР уже передало эти объекты в управление АРМА. Досудебное расследование продолжается.

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